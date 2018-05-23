信義本業穩健成長 預估兩岸建案下波入帳高峰落在110年

信義 (9940) 投資人關切該公司投入兩岸建案開發，對 EPS 的影響及財務槓桿問題，董事長周俊吉指出，該公司將以穩健方式開發兩岸建案，一案做完才開始下一案，不會讓財務承擔過大風險。周俊吉表示，目前建案對公司的貢獻度尚不穩定，待運作架構成熟，每一年會成為穩定的來源之一。



信義房屋上海建案「信義嘉庭」二期已拿到銷售許可，截至目前為止，二期可銷售房屋 244 套，已下訂 103 套，已簽約 42 套，公司目標是希望今年底完銷，今年預計可以認列大半的營收。



大陸無錫建案預計 8 月動工，明年底銷售，預期 110 年完工入帳，該案銷售金額約人民幣 24-25 億元，將規劃為住宅大樓。



台灣的板橋區建案預計規劃兩期建案，將型塑為社區家庭氛圍，強調鄰里互動的住宅大樓，預兩案皆預計 110 年完工，總銷 70 億元。從信義房屋的新建案規劃時程來看，預計 108-109 年為建案入帳空窗期，110 年將再度進入入帳高峰。



信義房屋審查委員會獨立董事劉順仁也指出，從信義房屋買第一塊地起，資金的需要及經營的型態，都與以往不同，公司獨董已要求團隊提出更周密的財務規劃，並予以事先模擬。



信義總經理劉元智指出，在本業仲介業務部分，去年及今年第一季業績分別成長 10%、15%，預期在房回溫的環境，今年房屋移轉棟數可望成長至 28-29 棟，信義仲介業務將持續維持成長，該公司並在 4 月智能科技發展部，會針對數位領域作更進一步的研究，針對線上線下客戶進行精耕及經營。目前信義全台有 434 家店，今年第一季在雙北市新增家二家店，今年目標將增加 10 家新店。

