信義股東會通過配3.81元股利 去年大陸建案回饋業績高 今年將持續努力

信義 (9940) 今日舉行股東會，會中通過配發每股現金股利 2.5 元以及股票股利 1.31 元合計共 3.81 元，以 5 月 22 日收盤價計算，現金殖利率達 5.9%。 董事長周俊吉指出，去年因政策未再有干擾措施，房市整體出現「止跌」現象，全台買賣移轉棟數已自谷底的 24.5 萬棟，上升至 26 萬棟，在房市回溫下，信義去年的營收及獲利皆呈現成長。



信義去年營收 178 億元，同比成長 135%，稅後淨利 28 億元，同比成長 205%，EPS4.3 元，同比成長 195%，主要是台灣仲介事業服務鏈在房市回溫的加持下，信義營收獲利距離以前的高點，仍有一段差距，但相較最近二年度已有所回升，加上上海「信義嘉庭」案於民國 106 年度陸續交屋而認列營收獲利，因此，該公司合併營收及獲利雙雙創下歷史新高。



周俊吉表示，投資人關注信義的大陸建案交屋狀況，大陸的案子交屋銷售已七至八成，最後一梯的銷售許可證是 4 月取得，去年因完工交屋品質受到買屋者一定的肯定，對母公司回饋的業績比較高，今年會持續更加努力。



除繼續銷售上海建案外，信義房屋於去年 9 月另以人民幣 12.94 億元標得位於江蘇省無錫地塊，也已著手設計規劃開發中。



台灣開發事業則仍聚焦雙北市，除位於天母地區「信義謙石」案已進入成屋銷售階段外，另於新北市板橋區取得緊鄰具有濃厚文化氣息 435 藝文特區的永翠段土地，將依兩筆開發案進行，亦已進行設計規劃中。

