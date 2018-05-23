鑽全Q2可望轉盈 Q3進入旺季 營收將攀全年高峰

氣動工具機廠鑽全 (1527) 第一季每股淨損 0.18 元，第二季將受惠匯兌收益回沖，毛利率有望提升，加上第三季進入旺季，新機種即將出貨激勵下，法人估，鑽全今年營收可望維持去年水準或是小增。鑽全第一季營收 9.11 億元，年減 8.4%，毛利率 30.77%，年增 2.5 個百分點，主要為去年打消 2800 萬元庫存，單季營益率 23.19%，稅前虧損 6675 萬元，稅後淨損 2425 萬元，每股虧損 0.18 元，主要受到第一季台幣兌美元升值 2.4%，使得匯損約 2.7 億元。



鑽全第一季氣動工具加上釘槍總計出貨 36 萬支，季增 6%，年減一成。



鑽全 4 月釘槍出貨 12.4 萬支，較上月小增，整體第二季營收 9.5 億元，較上季略增 5%，去年第二季因打消 1600 萬元庫存，預估單季毛利率可望再向上提升，而第二季台幣兌美元較上季貶值 2.8%，業外可望回沖，單季將可轉盈。



展望 2018 年，鑽全釘槍 50% 應用在美國建築上，根據 Fannie Mae 預估，2018 年美國新屋開工戶數 130 萬戶，年增 8%，優於 2017 年 120 萬戶，預期 2018 年鑽全釘槍出貨金額將優於 2017 年，目前公司已承接 7 月訂單，客戶拉貨動能重回正軌，加上部分新產品出貨，預期第三季營收重回 10 億元大關，並為全年高峰。



氣動工具方面，除銷售氣動板手外，還包含汽車用空氣研磨機、空氣鋸等，今年將全力推廣新品，預估營收可維持低個位數成長。

