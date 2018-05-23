榮耀新機6月首發!華為宣布手機革命性技術：速度要上天

在手機紅海競爭的態勢下，如何突圍奪取皇冠上的明珠?P20 Pro通過拍照霸榜權威的DxOmark之後，華為併沒有就此停止，一項全新的突破性技術要來了。

5月23日上午消息，華為消費者業務CEO餘承東宣布，6月份發布的榮耀新機將正式使用上華為的一項“很吓人的技術”。

關於技術細節，他透露，這是華為2018具有劃時代意義的大技術，是重大突破。具體來說，它將通過底層技術大幅提升産品的性能體驗，有了它，其它手機的速度跟華為相比，就是“地上跑”和“天上飛”的區别。

進度方面，餘承東錶示，該技術已經成熟且可投入商用，將為手機體驗帶來革命性貢獻。

這樣看來，華為應該是在軟硬件的結合上又上了可能不止一個台階，帶來了運行速度質的變化。

此前，有消息稱，這款榮耀新機代號“伯克利”，由2012實驗室貢獻核心技術(商業價值100億美元)，將接班華為的全AI手機榮耀Magic，以全新的颠覆性姿態展現在消費者面前。

當然，網友的猜測也是比較多樣，包括華為自研的AI操作系統、麒麟980芯片、超智能的語音助手等等，大家覺得呢?不妨拭目以待。

來源：界面新聞

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