宏盛去年股利擬配發4元追平新高 淡海以交屋為重點暫不推新案

宏盛建設 (2534-TW) 去年稅後純益大增 2.02 倍，每股純益 4.39 元，該公司董事會決議去年股利擬配發 2 元現金股利及 2 元股票股利，合計 4 元，追平該公司股利發放的新高；董事長林新欽今 (19) 日指出，在淡水地區的交通便利性大增之後，持續看好淡海新市鎮的未來發展。

不過，短期內宏盛將暫緩在淡海地區推出新建案，目前在淡海地區以原有建案的交屋及去化餘屋為主要工作重點。

宏盛建設今年預計有淡海新市鎮的海洋新世界 1 期、2 期及海洋都心 2 期等建案，陸續交屋入帳，林新欽今天也指出，期待今年營收可以維持正成長。同時，宏盛也規劃 5 年發展計畫，除與長虹建設 (5534-TW) 合作總銷 60 億元的台北市「帝璽」案已推出外，將在新北市新店、汐止、新莊副都心、北投奇岩等地等陸續推出開發案，最快登場是在汐止總銷 36 億元的住宅案，預計下半年推出，而新店央北重劃區新購建地案，預計明年推出，預估總銷將逾 30 億元。

宏盛去年全年營收 65.09 億元，營業毛利 29.77 億元，毛利率 45.74%，營業淨利 25.48 億元，營利率 39.15%，稅後純益 26.08 億元，年增 2.02 倍 %，每股稅後純益 4.39 元，林新欽也強調，董事會已決議擬配發每股現金股利 2 元、股票股利 2 元，合計 4 元，將留下資金作為獵地用途。

宏盛去年的好成績來自淡海新市鎮陸續推案，在宏盛新世界 1 期熱銷後，2 期也在今年 1 月進入交屋高峰期，加上一期的餘屋陸續交屋，預計今年 1 期有 7 億元入帳，海洋都心 2 期 100 億元總銷建案，已銷售 7 成，去年已交屋 100 戶，今年將全數交屋，估計今年可以入帳 50 多億元。

宏盛建設在新此淡水區的土地庫存仍高，明年宏盛新世界 3 期也將完工，計有 1000 多戶，總銷 80 多億元。而宏盛與甲山林機構合建的「海上皇宮」建案，預計在今年下半年完工，「海上皇宮」採先建後售，宏盛建設可分得 85 戶，預估每坪銷售金額將站上 30 萬元，宏盛分得的銷售金額為 35 億元。

林新欽強調，淡海新市鎮的未來發展，今年淡海區域內不僅有美麗華淡海影城，將在第 4 季開幕，還有淡海輕軌綠山線預計於 7 月完工，人口也逐漸增加，根據新北市民政局最新統計，淡水區人口在過去一年之間增加了 3832 人，是全新北市人口成長最多的行政區。

宏盛建設今年第 1 季營收 36.38 億元，較去年同期成長 71.33%。