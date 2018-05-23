陳俊聖接班滿1年 宏碁連串大型活動接力登場 第三波企業改造邁高潮

宏碁 (2353) 第三波企業改造邁向高潮！一連串重要活動連發，台北時間週三 (23 日) 晚間 11 點紐約全球新品發表會揭開序幕，下週二 (29 日) 法說會接力登場，以及 COMPUTEX 與即將在 6/15 召開的股東大會，老店新開成績單受市場矚目。值得注意的是，今年宏碁新董座陳俊聖正式接班滿一年的成果展現，也是去年股東會後接任董事長後首度親自主持股東大會的一年，甚具指標意義。陳俊聖近年帶領宏碁轉型電競市場，成績卓著，成功讓宏碁擺脫虧損，首季 EPS 達 0.23 元，本業連續第 7 個季度獲利。



而宏碁除本身的 PC 與雲端核心業務之外，亦積極佈局 VR 虛擬實境與 AIoT 人工智慧物聯網商機，旗下 7 家子公司啟動上市櫃模式，其中，宏星技術 (6681) 已登錄興櫃，參考價一度破百，另安碁資訊、宏碁智通、安圖斯科技、宏碁資訊、展碁國際以及智聯服務也均有上市櫃計畫，因此，宏碁今年股東會將討論這些子公司的釋股作業與放棄參與現增計劃。



隨著宏碁轉型績效持續顯現，以及新宏碁集團的鋪陳已經上路，搭配近期陸續將舉辦的重量級大型活動，外資佈局宏碁股票也轉趨積極，近 10 個交易日大買該股逾 3.5 萬張，持股水位突破 28% 創高，也推升宏碁股價再度站上 25 元大關，週三早盤一度達 25.7 元價位。

