宏碁前進校園拚電競 瑞信看好中國電競商機 激勵宏碁股價飆

宏碁 (2353) 拚電競前進校園，培育國內電競人才，已協助眾多學校電競教室完成建置，並提供產學交流機會，近期將舉辦宏碁亞太區 Predator league 電競盟校盃，支持校方舉辦賽事，累積實戰經驗，有機會登上國際舞台，完成自我實現。宏碁週一 (21 日) 股價受到中國網路大廠騰訊遊戲業績亮麗，瑞信出具報告看好中國大陸電競商機，市場看好微星 (2377) 與宏碁 (2353) 為主要受惠者，帶動宏碁股價最高大漲 6%。



宏碁協助健行科大建置日前台灣規格最高、世界大賽等級的「健行科大電競產業人才培訓基地」，上週五 (18 日) 落成，占地百坪，耗資千萬元，採用宏碁頂級電競桌機 Predator Orion 9000、Acer 曲面電競螢幕、完整 Predator 電競周邊等，還有包括賽評主播台、直播轉播台等世界賽專業等級裝備設置，也將成為 Acer Predator《英雄聯盟》校際盃桃園區比賽基地 ，開始參與新年度亞太區 Predator league 電競盟校盃，為躍上世界舞台準備。



宏碁指出，該公司扶持各大學校建置電競教室如滬江高中成為 Acer Predator《英雄聯盟》校際盃北區比賽基地，樹德家商為南台灣最大基地，持續增設區域型的比賽基地，串連全台聲勢，以高規格的設備帶動高手雲集的電競賽事，吸引更多好手參與累積賽事經驗。



健行科大的電競戰隊戰績表現搶眼，如去年年底的「海峽兩岸大學生電子競技大賽」，來自大陸和台灣近 20 所大專院校團隊參賽，由健行科技大學奪得總冠軍；而甫結束的全大運，電競戰隊獲得個人組爐石戰記的冠軍以及團體組英雄聯盟亞軍，目前也已有 2 位選手加入電競職業戰隊 J Team 的行列。現與宏碁合作以世界級等級設備建置良好培育環境，創造更多元實戰及產業學習機會，學子具足夠能力承辦多元電競活動，迎接更多挑戰。

