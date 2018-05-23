〈鴻海FII獲通過〉最快5月底掛牌 董座陳永正：上市後將借助資本市場做大規模

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (FII)(601138-SH) 今 (23) 日舉行線上路演，董事長陳永正表示，公司從預先披露到今天線上路演，一直受到媒體。產業及資本市場的高度關注，上市對公司來說，是發展歷程上一個意義重大的里程碑，將借助資本市場力量，努力把企業不斷做強、做大。

至於外界關心的掛牌時間，陳永正沒有正面回應，僅回答將儘快申請在上海證券交易所上市。一般預料，最快 5 月底就可以掛牌。

陳永正表示，工業富聯是全球領先的通信網路設備、雲服務設備、精密工具及工業機器人專業設計製造服務商，可以為客戶提供以工業互聯網平臺為核心的新形態電子產品設備智慧製造服務。除了全球領先的先進製造研發以外，公司還擁有生產大資料、熄燈工廠、6 萬個工業機器人以及全球範圍的運營。通過募集資金的投入，可以注入巨大的資源，為公司的發展加速。

陳永正指出，公司將以賦能中小企業、促進製造業產業升級為首要目標，基於開放的工業互聯網平台，將攜手合作夥伴為中小企業提供完善的諮詢與培訓服務，賦能中小企業九大應用服務。

至於工業富聯的員工組成，陳永正表示，30 歲以下的員工占比近六成，40 歲以下的員工占比超過八成，大多數員工有著豐富的生產製造背景或研發專業背景，另外還有超過 4 萬名研發工程人員，占員工比重約 15% 左右。