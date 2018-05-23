中鋼連兩季盤價上漲 帶動今年獲利好轉 第三季盤價25日開盤

中鋼 (2002) 自行結算 107 年 4 月份合併營業收入 319 億 3,498.4 萬元，合併營業利益 24 億 3,580.9 萬元，自行結算合併稅前淨利 22 億 4,869.8 萬元，較上月相比，分別為月減 6%、月增 27% 及月增 13%。前四月累計營收為 1,253 億 2,464.6 萬元，較去年同期增加 13%，營業利益



84 億 7,685.2 萬元，年增 1%，稅前淨利 79 億 8,379 萬元，年增 12%。



就銷售量來看，中鋼 4 月碳鋼銷售量為 92 萬 9,927 公噸，內銷比率為 69%，累計碳鋼銷售量為 363 萬 2,100 公噸，內銷比率為 70%。



中鋼今年連兩季盤價上漲，今年獲利明顯好轉，但在煤鐵成本上行下，利差不易擴大。中鋼第三季盤價預定在本週五 (25 日) 開盤，中國鋼價近日止跌反彈，市場預期中鋼第三季盤價仍有機會上調。法人認為，長期而言，中國鋼鐵去產能政策持續推動，鋼鐵市場供需狀況將進一步改善。



中鋼跨入風電事業受到投資人關注，經濟部於 4 月 30 日公布離岸風力發電規劃場址遴選結果，包括中鋼等七家開發商的 11 個離岸風場獲選，2021 至 2025 年完工併聯總容量達 3,836MW。



由中鋼領軍的 Wind-Team 聯盟，已由 105 年最初的 15 家增加至 38 家，中鋼與合作夥伴期待將離岸風機投資計畫，轉換為實際訂單及技術移轉。

