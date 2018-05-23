美國銀行業的「狂歡」：第一季利潤創紀錄 ROE十年來首次高於10%

今年第一季，美國銀行業斬獲了有史以來最為豐厚的利潤。

據美國聯邦存款保險公司（FDIC）周二公布的統計數據，美國銀行業第一季凈利潤年增率大增 27.5%，至創紀錄的 560 億美元。

銀行利潤大增的主要驅動力在於川普推出的三十年來最大力度的減稅政策，以及健康發展的經濟。

利潤激增幫助銀行輕鬆地超越了他們的資本成本，這還是十多年來首次出現。

報告顯示，美國銀行業的第一季股東權益報酬率（ROE）為 11.44%，是 2007 年以來的最高水平。該指標的巔峰是在上世紀 90 年代末和本世紀初，彼時達到了 15%。

大利多：監管或將大幅鬆綁

就這這份報告發布之後幾個小時，美國國會眾議院通過了金融危機後最大的一次金融監管改革提議，以 258-159 票批准了改革《多德 - 弗蘭克法案》的議案，並交由總統川普簽署入法。

華爾街日報稱，這是去年共和黨入駐白宮以來所通過的最大的、由兩黨支持的金融監管改革。一旦獲得川普批准並簽署成為法律，將意味著除了 13 家特大型銀行之外的借貸機構，面臨的監管力度顯著降低。

08 年金融危機後出台的《多德 - 弗蘭克法案》核心內容是在金融系統中加大力度保護消費者。

儘管銀行抱怨政府監管過度，但 FDIC 的這份報告顯示，其實他們並沒有受到監管法規的過度束縛。自《多德 - 弗蘭克法案》2010 年 7 月出台至今，美國的銀行業利潤累計增長了 135%。

更為重要的是，美國的銀行業還儲備了足夠的用於抵禦潛在風險的應急金——他們坐擁近 2 兆美元資金。