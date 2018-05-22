【華冠投顧】賴昇楷: 萬點滿週年 不怕一萬 要怕萬一嗎？？？

昨日大盤上檔賣壓頗輕，所以低量就可攻高至上週高點，但昇楷提醒「多頭若要進一步挑戰年初 11000 點之上的套牢帶就必須滾量」。今天在美股利多助攻下，大盤開始挑戰此一套牢區間，然而從期貨價差轉弱及現貨空方能量攀升得知解套及獲利調節壓力不輕，盤勢出現「空方抵抗」現象，電子三王 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光以及矽晶圓族群皆遇反壓，偏偏大盤成交量又連月均量的規模都不到，以致大盤收 - 27 點沒能站上「萬一」。

今日大盤面對「萬一」近關情怯，上檔實質賣壓估計至少要補量至 1400 億以上才能夠克服，換言之，短期內要見 1400 億以上攻擊量才足以衝關，否則就還需要花一些時間進行關前震盪來消化賣壓，如果是走關前震盪的模式，接棒族群及單兵突破股不受影響，但有些個股恐怕會率先轉弱。

哪些個股需要提防轉弱？舉例來說，5/7 學員布局且介紹給大家的 (雅典娜)2408 南亞科，今日全數獲利入袋，原因是昨晚美光大漲但南亞科雖然開高卻無法再創新高，出現這種該攻而不攻的情形便有轉弱之虞。此外，5/16(三) 盤後影音介紹的(金光閃閃) 3406 玉晶光，兩日大漲 18%，瞬間成了市場一面倒追捧的標的，雖說今天依舊維持強勢，可是觀察整體光學族群卻有熄火現象，在目前盤勢結構下昇楷選擇獲利下車，資金轉進剛要接棒、風險有限、獲利可期的個股。

今日強勢股中，像是昇楷 5/18(五) 提到「被動元件烏龍利空造成整個族群兵荒馬亂時，不太為所動的二線股」，普遍都有不錯表現，尤其是學員手中的《6449 鈺邦》更是漲停鎖死創歷史新高，這類本身強勢且族群也提供強大火力支援的個股便值得續抱。

最後，重點來了，什麼是剛要接棒的族群？像是昇楷上週四 (5/17) 推薦給「鎖碼學員」布局的軟性銅箔基板廠《4939 亞電》，今日一早同樣直奔漲停，漲停不是要介紹的重點，重點是「PCB 族群」是看好接棒演出的，其他像是蘋概、AI 設備族群也值得留意，歡迎跟上布局腳步。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。