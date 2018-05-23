亞美能源(02686-HK)要約收購有暗湧？

亞美能源(02686-HK)今早發出一個公布，指公司注意到利明控股有限公司於2018年5月14日宣佈，花旗環球金融亞洲有限公司將會代表利明控股有限公司在滿足若干先決條件規限下提出自願有條件部分現金收購要約，以收購受要約公司的股份。

公司目前正與受要約公司商討以現金收購受要約公司大部分股份的潛在要約。公司尚未達成任何確實的決定，而就此而言，公司並未與任何一方簽訂任何作出或不作出要約的具約束力的協議。

公告中提醒大家公司是復星國際(00656-HK)的全資附屬公司，公司及其附屬公司主要從事石油和天然氣業務，資產位於中國和東南亞地區。

公司與受要約公司亦商討，若公司發出潛在要約，其後的戰略發展計劃，包括公司與受要約公司之間進行資產合併的可能。若公司發出潛在要約，該戰略發展或資產合併將不會成為潛在要約的條件。

公司將根據收購守則的規定適時就有關以上所述的商討的任何進展刊發公告，而該等交易將會在遵守收購守則下進行。由於公告中提醒持有公司5%股權的人要根據收購守則第22條附註4，披露持股量，故今早的公布予人感覺怪怪的。

5月14日，亞美能源公布，要約人利明控股提出每股1.75元現金要約，收購最多16.92億股股份，收購價較昨日收市價1.61元溢價約8.7%，收購的股份佔已發行股本約50.5%，並根據收購守則延長一項適當的要約，以註銷或收購最多1.00956億份購股權及2044.4228萬股限制股份單位股份，分別約佔未行使購股權及限制股份單位股份的50.5%。

假設要約獲全面接納，要約人最高總現金代價為30.54億元及31.74億元。利明控股由四川利明能源開發有限責任公司直接全資擁有，而四川利明能源開發有限責任公司為一間於中國註冊成立的有限公司，由新天然氣(603393-CN)直接全資擁有。

要約人主要從事投資控股。新天然氣主要從事天然氣的分銷與銷售。新天然氣提供天然氣銷售服務，包括民用及商用天然氣銷售、天然氣安裝服務以及壓縮天然氣運輸服務。新天然氣的控股股東為明再遠，彼於本公佈日期持有新天然氣全部已發行股份的約35.78%。

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