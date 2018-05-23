【異動股】ST板塊多數個股下跌 *ST天馬(002122-CN)等股跌停

今早，多數ST板塊個股下跌，截止發稿，*ST天馬(002122-CN)開盤跌停跌5.05%報5.64元，*ST天業(600807-CN)開盤跌停跌5.04%報7.35元，ST滬科(600608-CN)跌3.25%報6.85元，*ST中絨(000982-CN)跌3.2%報2.42元，*ST新能(000720-CN)、*ST河化(000953-CN)、*ST信通(600289-CN)、*ST東淩(000893-CN)等跌逾2%。

消息面上，2018年5月22日晚間，上海證券交易所根據上市委員會的審核意見，決定吉林吉恩鎳業股份有限公司(以下簡稱*ST吉恩)和沈機集團昆明機床股份有限公司(以下簡稱*ST昆機)股票終止上市。兩家公司將於5月30日進入退市整理期，交易30個交易日。

此外，*ST上普因連續兩年虧損被實行退市風險警示後，公司最近一個會計年度(即2017年度)經審計的淨利潤繼續為負值。根據規定，上海證券交易所決定自2017年5月29日起暫停*ST上普股票上市。*ST海潤因2016年財務會計報告被會計師事務所出具無法錶示意見的審計報告被實行退市風險警示後，公司最近一個會計年度(即2017年度)的財務會計報告再次被會計師事務所出具無法錶示意見的審計報告。根據規定，上海證券交易所決定自2017年5月29日起暫停*ST海潤股票上市。

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