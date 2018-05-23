TCL(000100-CN)擲427億下注半導體高清顯示器

TCL集團(000100-CN)5月22日公告稱，公司計劃總投資426.83億元在深圳市光明新區新投資建設一條產能達到月加工3370mm×2940mm玻璃基板約9萬張的第11代超高清新型顯示器件生產線，主要生產和銷售65"、70"(21:9)、75"的8K超高清顯示屏及65"OLED、75"OLED顯示屏等。

公司稱，此舉是為了順應半導體顯示技術的發展趨勢，把握大尺寸超高清顯示面板高速增長的市場機遇。

TCL猛投426.8億

目前，由於國內的產業升級，中國已經成為全球最大的液晶面板需求市場。在過去，液晶顯示器主要是由日、韓等國的企業所生產，如三星、夏普等一批代表性企業。近年來，中國液晶顯示產業在飛速發展，出現了華星光電、京東方等一批企業，可以說，中國已經告別了過去「缺芯少屏」的時代。

近日，工信部表示我國超高清顯示產品發展迅速。

數據顯示，2017年我國4K電視機產量達到3300萬台，佔全球4K電視機總量的42%，4K電視機國內銷量占比近60%，遠高於35%的全球平均水平；工信部還指出，中國超高清產業仍處於發展初期，面臨一些突出問題和困難：一是核心基礎環節薄弱，核心芯片、高端面板自給率較低；二是國內超高清內容標準不一致等。

而TCL集團在5月22日的這份公告，像是為超高清顯示屏行業打了一針「強心劑」。 公司公告稱，為了保持子公司華星光電在大尺寸面板的市場份額和技術優勢，TCL集團擬在深圳市光明新區新投資建設一條產能達到月加工3370mm×2940mm玻璃基板約9萬張的第11代超高清新型顯示器件生產線，主要生產和銷售65"、70"、75"的8K超高清顯示屏及65"OLED、75" OLED顯示屏等，項目總投資約426.83億元。

如此巨量資金來源在哪裏？

公司公告稱華星光電和產業發展基金通過增資認繳目標公司註冊資本 203 億元，項目總投資與目標公司新增註冊資本金的差額部分，通過目標公司向銀團貸款等符合中國法律的任何方式解決。

項目於2018年4月啟動規劃設計、環評等相關基礎性工程；2020年12月完成產品點亮；2021年3月正式達到量產。

公告還顯示，自t7項目達到投產滿3年起，或者投產雖未滿三年但自2025年1月1日起，產業發展基金即獲得可以要求華星光電收購產業基金本次增資股權的權利。

公司按照本協議為華星光電回購產業基金本次增資股權提供履約保證，保證形式為無限連帶責任保證。

引領8K市場 大尺寸超高清顯示屏高速發展

TCL集團此番巨資投入，是為了搶占即將到來的8K市場。

TCL集團稱，隨著電視面板市場向大尺寸、超高清顯示轉移，65英寸及以上電視的市場需求快速成長，8K產品預計將在2018年之後進入高速發展期。日本宣布將在 2020年的奧運會上實現8K視頻轉播，電視終端廠商陸續發布8K電視，中國是8K電視最大的消費市場，t7項目的建設將有效滿足國內8K產品的市場需求。t7項目同時規劃了部分印刷OLED的產能，以實現國內大尺寸OLED產品的突破，引導行業新技術趨勢的走向。

項目建成後將極大豐富公司的產品線，尤其是在大尺寸、8K產品的市場份額顯著提升；同時將有利於新技術的研發與產業化，實現氧化物半導體、印刷OLED等新技術應用。

那麽，讓TCL集團如此巨資投入的8K電視，是一種什麽樣的技術呢？

「8K電視的分辨率是4K的4倍。」一位家電業內人士稱，去年大家還覺得8K離我們生活很遙遠，而到2018年，越來越多的廠商開始布局8K。

他稱，8K電視不僅僅是在屏幕上實現4K四倍分辨率，達到7680*4320物理分辨率這麽簡單。如果說4K已經達到了人眼識別的極限，那麽8K的細膩遠遠超越了人眼。這代表著電視不再是僅僅以常規的模式使用。

事實上，很大程度上8K為了虛擬現實等次世代落地技術而誕生。無論是虛擬現實還是裸眼3D，都需要平面擬真立體視覺，不但要表現出精深，更需要更多真實的聲光效果配合營造這種沈浸式氛圍。沒有8K，傳統電視基本無法表達出立體感。

e公司記者統計發現，目前家電巨頭聲稱進軍8k已經有不少。

夏普、索尼、三星等巨頭已經深度布局，據《日本經濟新聞》5月21日報道，夏普公司5月16日宣布，計劃2018年內推出全球首款接收器內置型8K電視等多款產品。

在國內，TCL、京東方、中電熊貓都有8k電視計劃。以友達和群創為首的面板企業企圖占得8K面板的市場先機。在2017年，群創光電就已首度量產8K面板，計劃在2018年開始供貨給夏普及中國電視品牌廠商。友達光電的85英寸8K面板則準備推向索尼和三星，包括55英寸、65英寸、75英寸在內的主流尺寸8K、4K面板均有望在今年下半年推出。

TCL集團此次布局8K可謂搶佔了先機。據消費電子行業數據預測， 在國內，2018年8K面板在60英寸以上的市場滲透率約1%，而隨著2018年世界杯以及2020年東京奧運會的舉行——這兩場體育盛會都將有8K信號轉播，同時隨著5G網絡的發展，在2020年市場滲透率將攀升至9%，並且其增長速率會進一步提升。

行業專家認為，8K電視的發展，會遇到和4K電視一樣的困境：觀看內容少，產品價格高昂。但是，比較一下我們這些年用過的電腦和網絡產品，都會發現其升級叠代速度都很快，現在的電腦和網絡與五年前相比都不可同日而已。

有證券分析人士認為，TCL集團此舉將會引發投資者關注。

來源：e公司官微

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