金山軟件(03888-HK)3個月溢利按季跌95%

金山軟件(03888-HK)公布，截至2018年3月31日止3個月收益12.63億元(人民幣.下同)，按年升4%；按季跌8%；母公司擁有人應佔之溢利1.18億元，按年跌50%，按季跌95%。每股基本盈利0.09元。

2018年第一季度收益分析，來自網絡遊戲，雲服務，辦公軟件及服務及其他的收益分別佔集團2018年第一季度收益總額的50%，33%，17%。來自以上業務線的收益反映了各條業務線抵銷了集團內部交易後產生的收益。

2018年第一季度來自網絡遊戲的收益為6.324億元，較上年同期下降了23%，較上季度下降16%。該等下降主要由於我們旗艦端遊《劍網3》的部分用戶短期內被PlayerUnknown’s Battlegrounds遊戲搶佔，2016年五月上線的《劍俠情緣1》手遊隨生命週期收入自然回落。

2018年第一季度集團網絡遊戲的每日平均最高同步用戶人數約為0.7百萬人，同比下降25%，環比下降20%。2018年第一季度集團網絡遊戲月平均付費賬戶數為3.3百萬，較上年同期下降22%，較上季度下降17%。該等下降主要反映了《劍網3》部分玩家被PUBG遊戲所搶佔，以及集團現有手遊隨生命週期的自然回落。

2018年第一季度來自雲服務的收益為4.189億元，較上年同期增長56%，較上季度增長4%。同比增長主要由雲服務在移動視頻及互聯網領域用戶使用量的強勁增

長推動。

2018年第一季度來自辦公軟件及服務及其他的收益為2.124億元，較上年同期增長66%，較上季度下降6%。同比增長主要來自於WPS網絡廣告推廣服務及WPSOffice個人版增值服務收入的快速增長，反映了由於產品不斷優化和內容持續豐富所帶來的產品商業化能力的增強，用戶活躍度及用戶粘性的提升。環比下降主要由於WPS辦公軟件銷售的季節性回落，部分被WPS網絡廣告推廣服務以及WPS Office個人版增值服務的收入增長所抵銷。

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