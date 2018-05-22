龍湖(00960-HK)吳亞軍與農行周慕冰會面 為長租公寓尋求銀企合作

將長租公寓列為集團戰略主航道業務後，龍湖集團(00960-HK)正積極通過與銀行合作來促進這一業務的發展。

界面新聞記者獨家獲悉，5月18日上午，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)董事長周慕冰及各部門相關領導在農行總行會見了龍湖集團董事長吳亞軍一行。

此次會晤上，龍湖集團與農業銀行主要就長租公寓業務與農行不良資產處置相互結合問題進行了探討。龍湖「冠寓」今後將得到農行的政策支持，再結合自身的金融資源優勢，尋求更大發展。

作為進軍長租公寓最早的房企之一，龍湖集團的「冠寓」品牌開始落地推廣後，得到了各大銀行的政策支持，從集團層面到地方公司，在最近半年來相繼與各大銀行簽署戰略合作協議，這為長租公寓領域的發展提供了一個銀企合作的範本。

在吳亞軍與農業銀行董事長會晤前，龍湖在5月9日還與中國工商銀行在成都舉行了全面戰略合作協議簽署儀式。

中國工商銀行四川省分行行長韓松、總行牡丹卡中心副總裁周萬山與龍湖集團執行董事、首席財務官及投資委員會委員趙軼、成都龍湖總經理陳序平等出席了這次簽約儀式。

與工行的這次合作中，龍湖確定了「冠寓租房分期」的項目，以此來減輕租客的經濟負擔。成都將作為此次合作的首發試點城市。成都龍湖冠寓租戶將可以通過信用卡分期付款的方式繳納房租，降低一次性大額度的租金支出。

另外，今年2月2日，中國銀行在上海與八家全國性房地產企業簽訂了住房租賃市場金融服務戰略合作協議。其中就包含萬科、中海、保利、碧桂園、龍湖地產等房企，中國銀行計劃為這些房企提供住房租賃領域的融資，規模超過2000億元。

2017年11月24日，中國建設銀行廈門市分行也與萬科、龍湖等17家單位簽署了住房租賃戰略合作協議。

截至目前，龍湖集團在長租公寓領域的發展已分別與四大行建立了合作關系。除集團層面外，龍湖的廈門、福州、成都、廣州、杭州、上海、蘇州等地方公司也都和建行當地分行簽署了長租公寓合作協議。

龍湖地產負責人表示，通過銀企合作，共同推動住房租賃市場發展，能夠支持企業加大租賃住房開發，有效實現供給端多主體供應。

除了與銀行的合作外，龍湖在長租公寓領域也實現了資產證券化的突破。

2017年12月28日，龍湖集團率先獲得上交所預審核通過，並獲中國證監會核準授予發行總規模不超過50億元公募住房租賃專項債券。債券分期發行，募集資金將主要用於集團在上海、成都等一二線城市的長租公寓項目建設。

今年3月21日，龍湖集團發行了第一期30億元的五年期住房租賃專項公募債券，債券票面利率5.6%，這標志著全國首單住房租賃專項債券的成功發行。

這次債券的成功發行，使得龍湖集團的融資管道進一步拓展，有助於“冠寓”加速推進。對長租公寓行業而言，也為住房租賃服務類企業提供了針對性融資解決方案，緩解了住房租賃行業的融資難點。

響應租購並舉政策的龍湖集團，已經將「冠寓」這一長租公寓品牌並列為其戰略主航道業務。截至2017年底，龍湖冠寓已進入全國17個一線及二線城市，開業房間超過1.5萬間。

在今年初的業績會上，龍湖首席執行官邵明曉表示，龍湖的長租公寓今年還將開業5萬間左右，目標進入行業前三。但目前長租公寓的業務模型還在打造中，成本及收益持平，未來龍湖長租公寓將變為賺錢的業務，凈利潤將達到12-15%。

來源：界面新聞

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