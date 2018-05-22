春暖花開眼見為憑 敦南最美寓邸低調熱銷

日前實價登錄揭露，位於大安區靜巷、和平實小正對面，擎天 27 層的地標建築「敦南寓邸」，近期再現 2 筆交易，分別位於 8、19 樓戶，顯示高資產族群仍願意將豪宅作為財務規劃的一環，不僅帶動買氣，也令豪宅買氣的信心指數再攀升！

該案坐落大安運動中心後方，敦南大道旁難得靜巷，近千坪三面臨路方正大基地，享台大領袖學區與金融商圈，又能幽藏寧靜一隅，從高樓層俯瞰大景無限，盡覽城市環景，晴天時遠景環山青翠，眺望林口台地視野，此精華地段加上寧靜氛圍的價值是市區中難以複製的住家，因此，上市櫃老闆紛紛讚嘆入主。

本案嚴選頂級建材與工藝，讓大戶極致滿意，地下室規劃水綠交織天光迴旋車道，引導日照穿梭地下一層至地下四層，更配備直屬電動車充電座，成為超跑收藏者的最愛，更擁有難得的耐震標章認證，全棟 SRC 鋼骨結構，抗震係數 0.3G，成為世代傳家的將「永續邸」歡迎蒞臨參觀。

敦南寓邸:

建案名稱：敦南寓邸

投資興建：贊富建設股份有限公司

立面設計：P&T 巴馬丹拿集團國際有限公司

建築設計：劉學昇建築師事務所

基地位置：台北市大安區敦南街 88 號

坪數規劃：133、266 坪

建築代銷：海悅國際開發股份有限公司

來源：《住展雜誌》 433 期

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