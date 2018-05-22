央行楊總裁說 最壞情況已過

【文 / 住展雜誌】

備受國人愛戴的前央行總裁彭淮南，卸任前在立院公開說：「交易量回溫、價格止穩，台灣房市已經 soft landing（軟著陸）了。」

彭總裁評估房市軟著陸的當下，國內銀行房貸放款餘額已超過六點五五兆，土建融餘額則超過一點六九兆元，雙雙創下歷史新高。

無獨有偶的，新上任的央行總裁楊金龍更說：「以台灣目前整體房市走勢來看，算是一個溫和成長盤整格局。」他還強調「最壞的情況過去了」。而據央行最新統計，今年三月房貸餘額已逼近六點七兆，土建融餘額則超過一點七三兆，持續刷新紀錄。

前、後二位央行總裁，口徑一致認為台灣房市已經止穩了，這不僅消弭了不安的氣氛，也為整個市場打入一劑強心針。當兩任央行總裁從各種數據上判斷，未來房市硬著陸、崩潰的機率不高，也難怪今年建商推案信心如有神助，拖了好幾年不公開的豪宅案，終於在今年一波波湧現了。

最有看頭的，就是台北市信義區與大安區的豪宅案，像「信義聯勤」、「陶朱隱園」這類特別設計的超豪宅案，更是集市場關注於一身。

究竟今年是不是豪宅翻紅的一年？我們在「二○一八豪宅轉運年？」一文裡，訪問了長虹、華固與宜華國際等產業三巨頭，為您分析今年豪宅市況、成交量回溫的虛實，以及成交價能否突破前彭總裁設下的三百萬／坪防線。

豪宅市場之所以眾所矚目，在於其極高的成交價，可能會帶動周邊房價上漲。如果說到房價帶動房市，除了豪宅之外，超大型開發案也有類似奇效，原因是大型開發案通常會引入較多居住、消費、或者就職人口。能夠促進區域發展；至於大型開發案哪裡找？且看「百億開發案重磅登場」。

俗話說，黑夜遲早會散去，黎明終究會到來，台灣房市又何嘗不是如此呢？更何況，央行總裁都已背書房市最壞情況已經過去，現在買房風險相對降低。縱使現在買房賺不了錢，起碼會有個遮風蔽雨、安身立命之所，也還是一個保值的房子，不是嗎？

本文摘自 2018 年 5 月 5 日出刊之《住展雜誌》433 期編輯脈動單元，同期內容除本文外，並有「獲利新模式 複合式開發」、「二○一八豪宅轉運年？」、「大坪數產品供給增加」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 433 期

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