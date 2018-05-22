央視專訪劉鶴：想獲市場份額必須要讓中國人民高興

劉鶴稱，停止貿易戰，要發展良好的雙邊關系、經貿關系、投資關系，這是中方和美方共同的最主要要求。想獲得一定市場份額，你本身就必須要讓中國人民高興，如果中國人民不買，不管你提什麽樣的要求，都是沒有用的。

中美雙方都做出承諾要停止貿易戰

中方最強烈的要求，也包括美方最強烈的要求，我說的美方是包括美國的政府，包括美國的參議院，包括美國的眾議院，包括美國的企業界，包括美國的人民。我說的中方是包括中國政府，中國人民，中國企業。最強烈的要求是停止貿易戰，停止相互征稅。那麽這次雙方都做出承諾，要停止貿易戰，要發展良好的雙邊關系、經貿關系、投資關系，我認為這是中方和美方共同的最主要的要求。

想獲得中國市場的份額 就必須要讓中國人民高興

我們需要擴大國內市場，積極擴大進口，從而滿足國內人民的需要，經濟的需要，整個國家發展的需要，我們通過擴大市場，擴大開放，促進國內的改革，而且促進經濟的發展。以開放促改革，促發展，是我們非常重要的一個策略，我們過去40年成功了，我們未來也會沿著這個方向繼續努力。出口，或者通過想進口，你(想)在這個市場獲得一定的市場份額，你本身就必須要讓中國人民高興，如果中國人民不買，不管你提什麽樣的要求，都是沒有用的，務實的、富有成效的、高效率的交流，而且取得一系列的成果，那麽從成果的內容來看，包括兩個方面：第一，是雙方的貿易問題，第二是雙邊的結構性問題。過去(兩國)有些誤會這次得到解決，所以此行不僅對雙邊經貿關系發展有好處。

所以，此行不僅對雙邊經貿關系的發展有好處，而且對雙邊(中美兩國)全面關系的發展有好處。不僅有利於兩國人民、兩個國家，而且它的外部性對全世界都有非常積極的作用。

本文來自新浪財經轉發央視新聞視頻

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