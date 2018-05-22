珠江人壽踩雷樂視網 收11個跌停資產虧掉5760萬元

又曝金融機構踩到樂視的雷！收11個跌停虧掉5760萬，全部出清，一年兩成賺頭沒了

這家保險機構是珠江人壽，因投資樂視網股票，該公司2017年確認資產減值損失約5760萬元，計入當期損益，這占到該公司當年凈利潤的20%。珠江人壽表示，已於2018年2月8日悉數出售了樂視網股票。

券商中國記者昨日(5月21日)就此事向珠江人壽發出了采訪，不過珠江人壽方面表示暫不予回覆，投資樂視網背後的考慮以及實際盈虧情況尚未可知。

5760萬資產減值損失

珠江人壽2017年年報顯示：本公司持有股票“樂視網”自2017年4月17日停牌，於2018年1月24日覆牌，於2018年2月8日本公司將持有的“樂視網”股票全部出售。根據公司相關會計政策，上述資產屬於單項金額重大的金融資產，公司單獨進行減值測試，並將賬面價值和預計未來現金流量現值之間的差額5759.61萬元確認為減值損失。

也就是說，因持有樂視網股票，珠江人壽計提2017年可供出售資產減值損失約5760萬元，並計入了2017年當年損益。

根據《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》第四十三條，對單項金額重大的金融資產應當單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，應當確認減值損失，計入當期損益。

而表明金融資產發生減值的客觀證據，包括下列各項：

(一)發行方或債務人發生嚴重財務困難；

(二)債務人違反了合同條款，如償付利息或本金發生違約或逾期等；

(三)債權人出於經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人作出讓步；

(四)債務人很可能倒閉或進行其他財務重組；

(五)因發行方發生重大財務困難，該金融資產無法在活躍市場繼續交易；

(六)無法辨認一組金融資產中的某項資產的現金流量是否已經減少，但根據公開的數據對其進行總體評價後發現，該組金融資產自初始確認以來的預計未來現金流量確已減少且可計量，如該組金融資產的債務人支付能力逐步惡化，或債務人所在國家或地區失業率提高、擔保物在其所在地區的價格明顯下降、所處行業不景氣等；

（七）債務人經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化，使權益工具投資人可能無法收回投資成本；

（八）權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌；

（九）其他表明金融資產發生減值的客觀證據。

樂視網自2018年1月24日覆牌後，連續收下11個一字跌停板，於2月8日才打開跌停板，珠江人壽也正是在2月8日將持有的樂視網全部出售完畢，期間樂視網跌幅達到66.86%。

盡管珠江人壽確認了減值損失，但是減值損失是否覆蓋其在樂視網上的實際虧損，尚未可知。2017年由投資樂視網而確認的5760萬元的減值損失，占到珠江人壽2017年凈利潤（2.87億元）的20%。

珠江人壽曾參與奇虎360私有化

此前幾年險資集中舉牌上市公司時，珠江人壽並未出現，重倉股也較少。

截至2018年一季度末，珠江人壽重倉持股有2只，分別為麗江旅遊、外運發展。其中，對麗江旅遊持股數量為260萬股，持股比例為0.47%，為第八大流通股東；對外運發展則通過資本金、萬能險2個賬戶持股，2個賬戶分列流通股東名單的第四、第五位，共計持有1552萬股，合計持股比例1.72%。

不過，珠江人壽曾因參與奇虎360私有化而受到一定關注。

奇虎360借殼江南嘉捷上市過程中，對珠江人壽的定向發行股份數量為2773萬股後，發行後珠江人壽的持股比例為0.41%，鎖定期為24個月。此次定增價格為7.98元，目前三六零股價為33.8元附近，也就是說，在上市認購增發股上，珠江人壽目前的賬面收益達三倍。

近三年投資表現好於保險行業整體

珠江人壽成立於2012年，年度保費200多億，在壽險行業排名二十幾位。

該公司屬於資產驅動負債的創新型險企，在開業滿三年的2015年實現盈利，2016年盈利擴大，2017年盈利有所下滑。根據2017年年報，該公司2017年實現凈利潤2.87億元，同比下滑53%。截至2017年末，公司總資產653億元，同比增長32%。

珠江人壽對外披露的數據顯示，近三年公司投資收益率分別為，2015年9.77%、2016年9.30%、2017年8.72%，同期保險行業資金投資收益率則分別為7.56%、5.66%、5.77%。

新浪金融曝光台 責任編輯：謝海平

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