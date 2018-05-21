南僑廣州廠退稅挹注 前4月純益年增11%

南僑 (1702-TW) 今日公告 4 月自結數字，純益 1.08 億元，月增 37.39%，年增 29.77%，單月每股純益為 0.43 元；累計前 4 月稅後純益 3.29 億元，年增 11%，每股純益為 1.32 元。南僑指出，4 月與前 4 月表現穩定，是受惠廣州廠獲高新企業認證的退稅挹注帶動。

南僑主管指出，4 月南僑獲利有約 5000 萬元因廣州廠獲高新技術企業認證，由於廣州廠獲得 2017-2019 年所得稅自 25% 降至 15% 的租稅優惠，4 月沖轉 2017 年約 5000 萬元，推升 4 月稅後純益上揚。

南僑廣州廠成立於 2007 年，在 2014-2016 年首次獲高新技術企業的認證並且享有租稅優惠，而在南僑申請廣州廠的 2017-2019 的高新技術企業的認證於日前獲准，並再獲企業所得稅自 25% 降至 15% 的租稅優惠。

南僑累計 1-4 月營收為 57.4 億元，較去年同期成長 11.77%。其中以大陸食品事業營收累計成長 22% 最佳。就南僑近年營運模式及營收走勢來看，第 2 季營收將優於第 1 季表現。

南僑指出， 去年下半年中國大陸 3 個新廠陸續投入生產，雖然增加固定成本，但由於業績成長強勁，增加的獲利已足以吸收增加的固定成本, 使得今年南僑利潤較去年成長。

南僑去年稅後純益 9.93 億元，每股純益 4.01 元，南僑董事會並已通過去年盈餘每股擬配發現金股利 2.7 元。