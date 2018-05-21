中美經貿隻是暫時停戰?外交部：我們當然不希望出現反復

“外交部發言人辦公室”公眾號(xws4_fmprc)消息，在5月21日外交部例行記者會上，有記者問及：有一些美國官員錶示，中美經貿磋商達成的協議隻是暫時停戰。你是否也認為中美經貿關系在未來會再次緊張?

陸慷：我想說，中方從來不願看到中美之間有任何緊張，包括貿易領域或其他領域的緊張。兩個大國保持良好雙邊關系，以及各領域良好互動和合作，這肯定更加符合兩國和兩國人民的利益，對世界來說也肯定是福音。

你談到了中美剛剛在華盛頓舉行的這輪經貿磋商達成的成果，中美雙方都就此發錶了講話。你可以看到，雙方都已經認識到中美這兩大經濟體達成共識、避免相互對一些出口産品加徵關稅，避免貿易戰，這符合雙方利益。劉鶴副總理在結束這一輪磋商後接受媒體採訪時已經講得非常清楚。這輪中美經貿磋商，雙方最大的共識和成果就是，雙方都認識到要通過協商妥善解決好兩國經貿領域的問題，避免相互加徵産品關稅。上周我也說過，我們希望中美經貿關系互利共赢的本質能夠更好發揮出它的功效。

記者追問：美方現在的模式是先加劇緊張，然後達成一個暫時協定，短暫地恢復平靜，然後又再次加劇緊張。你對這種模式是否關切?中方是否會告知美方此種做法是不恰當的?

陸慷：從短期來說，如果中美兩國政府能夠達成一個很好的協議和雙方都接受的成果，兩國政府當然都應當遵守這樣的協議，我們當然不希望出現反復。我們相信這樣的結果是兩國人民和兩國工商界都十分歡迎的，也是全世界應該感到欣慰的。

從更長遠的角度看，中美關系40年，包括中美經貿交往40年，起起伏伏的情況時有發生。隨著中美這麽大的兩個經濟體之間的互動越來越多，我們也很難擔保以後相互不會再有新的摩擦、新的分歧和新的不同看法。但是從過去40年看，雙方之所以都能很好地管控分歧，推動中美經貿關系不斷取得更大發展，最根本的原因就是這樣的經貿關系發展符合兩國和兩國人民共同利益，同時也是在全球化背景下，市場規律發揮了重要作用。所以，我們當然不希望出現更多反復。我們確實也有信心，隻要是符合兩國人民利益的事情，兩國政府都應該有責任把這樣的事情辦好。

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