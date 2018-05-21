獵豹移動第一季度淨利潤1260萬美元 同比下滑47%

北京時間5月21日晚間消息，獵豹移動(NYSE:CMCM)今日公布了截至3月31日的2018財年第一季度財報，總營收為人民幣11.451億元(約合1.826億美元)，超出了公司指導性預期的上限(人民幣11.40億元)。歸屬於獵豹移動股東的淨利潤為人民幣7000萬元(約合1120萬美元)，而上年同期為人民幣9120萬元。基於非美國通用會計準則，歸屬於獵豹移動股東的淨利潤為人民幣7890萬元(約合1260萬美元)，而上年同期為人民幣1.16億元。

第一季度業績摘要：

總營收為人民幣11.451億元(約合1.826億美元)，超出了公司指導性預期的上限(人民幣11.40億元)。

毛利潤為人民幣7.539億元(約合1.202億美元)，同比增長2.9%。毛利率為65.8%，而上年同期為61.5%。

運營利潤為人民幣1.364億元(約合2170萬美元)，而上年同期為人民幣2630萬元。運營利潤率為11.9%，而上年同期為2.2%。

歸屬於獵豹移動股東的淨利潤為人民幣7000萬元(約合1120萬美元)。基於非美國通用會計準則，歸屬於獵豹移動股東的淨利潤為人民幣7890萬元(約合1260萬美元)。

第一季度業績分析：

總營收

總營收為人民幣11.451億元(約合1.826億美元)。工具産品及相關服務營收為人民幣7.448億元(約合1.187億美元)，同比下滑7.7%。

按平台劃分，移動業務營收佔總營收的88.9%，而上年同期為85.3%。

按地區劃分，來自中國市場的營收佔總營收的39.1%，而上年同期為27.6%。

來自海外市場的營收為人民幣6.975億元(約合1.112億美元)，同比下滑17.5%，佔總營收的60.9%。

營收成本和毛利潤

營收成本為人民幣3.912億元(約合6240萬美元)，同比下滑14.6%。

毛利潤為人民幣7.539億元(約合1.202億美元)，同比增長2.9%。基於非美國通用會計準則，毛利潤為人民幣9.538億元(約合1.202億美元)，同比增長2.7%。

運營利潤和開支

運營開支為人民幣6.176億元(約合9850萬美元)，同比下滑12.6%。基於非美國通用會計準則，運營開支為人民幣6.085億元(約合9700萬美元)，同比下滑10.9%。

研發開支為人民幣1.473億元(約合2350萬美元)，同比下滑23.0%。基於非美國通用會計準則，運營開支為人民幣1.534億元(約合2450萬美元)，同比下滑15.6%。

銷售及營銷開支為人民幣3.914億元(約合6240萬美元)，同比下滑5.5%。基於非美國通用會計準則，銷售及營銷開支為人民幣3.911億元(約合6230萬美元)，同比下滑5.6%。

總務及行政開支為人民幣9060萬元(約合1440萬美元)，同比下滑12.5%。基於非美國通用會計準則，銷售及營銷開支為人民幣7580萬元(約合1210萬美元)，同比下滑15.4%。

運營利潤為人民幣1.364億元(約合2170萬美元)，而上年同期為人民幣2630萬元。基於非美國通用會計準則，運營利潤為人民幣1.453億元(約合2320萬美元)，而上年同期為人民幣5070萬元。

股權獎勵開支人民幣890萬元(約合140萬美元)，同比下滑63.4%。

投資減值人民幣5800萬元(約合920萬美元)。

淨利潤

歸屬獵豹移動股東的淨利潤為人民幣7000萬元(約合1120萬美元)。基於非美國通用會計準則，歸屬獵豹移動股東的淨利潤為人民幣7890萬元(約合1260萬美元)。

每股美國存託股(ADS)攤薄收益人民幣0.42元(約合0.07美元)。基於非美國通用會計準則，每股美國存託股(ADS)攤薄收益人民幣0.48元(約合0.08美元)。

調整後的EBITDA(息稅折舊及攤銷前利潤)為人民幣1.688億元(約合2690萬美元)，同比增長93.3%。

截至2018年3月31日，獵豹移動擁有現金、現金等價物、限製性現金和短期投資人民幣33.558億元(約合5.350億美元)。

業績展望：

獵豹移動預計，2018財年第二季度營收將達到人民幣10.20億元(約合1.63億美元)至人民幣10.80億元(約合1.72億美元)。

電話會議：

獵豹移動管理團隊將於美國東部時間5月21日上午8點(北京時間5月21日晚上8點)舉行財報電話會議。收聽電話會議的電話號碼如下：美國：+1-888-346-8982;國際： +1-412-902-4272;中國大陸：4001-201203;

中國香港：+800-905945;會議ID：Cheetah Mobile。此外，獵豹移動將通過公司網站投資者關系頁面提供電話會議的在線直播和錄音，網址為：http://ir.cmcm.com。

來源：新浪科技

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