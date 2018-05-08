友達關閉松江Monitor模組廠 進行華東模組產線調度 優化產能

面板價格戰引爆，接下來景氣更為嚴峻，友達 (2409) 決定關閉松江 Monitor 後段模組產線，並把產能轉移到蘇州廠。友達表示，蘇州廠模組涵蓋大中小各種尺寸產品，此次關閉松江 Monitor 後段模組，主要是為了模組產線調度度並優化產能。友達在大陸生產基地包括華南廈門、深圳，大陸華東地區的模組基地包括松江、蘇州，以及昆山等，當中松江模組廠主要是 Monitor 後段模組，蘇州廠係為產能規模最大且最為完整，而昆山廠則以生產小尺寸產品為主。



友達松江模組廠位於上海松江出口加工區，為當年合併廣輝所承接舊廠，目前員工人數 800 人，於昨 (7) 日針對後續關廠、人員安置等事宜，召開說明會與員工溝通。



目前面板廠銷售層面包括 Open Cell 液晶玻璃，亦可銷售模組，PC 市場成熟化，除了電競等利基型 Monitor 仍有明顯成長空間外，整體 Monitor 出貨量成長受限，此次友達決定關閉松江 Monitor 模組廠，就營運角度來看實屬合理。



受到面板跌價拖累，友達第一季營業利益降到 29.5 億元，季減率 48.27%，仰賴風災補助金、往年虧損年度抵減所得稅回沖，第一季稅後盈餘 43.1 億元，勉力維持前一季水準，每股稅後盈餘 0.45 元，第二季面板報價跌勢未見收斂下，接下來日子，挑戰不小！

