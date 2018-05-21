香港財政司長稱粵港澳大灣區可成為本地初創企業的起步台階

香港財政司司長陳茂波稱，擁有6,800萬人口的粵港澳大灣區將會為香港提供一個便捷的大市場，可以成為本地初創企業的起步台階。

陳茂波上周應香港貿易發展局的邀請到杭州出席研討會，並順道參觀當地一些互聯網科技企業。他周日發表網志指出，這些企業在利用互聯網、人工智能、大數據等方面固然非常領先，但它們的創新並不在於科技前沿上的突破，而是在於其商業模式和服務提供方式。

「讓我印象深刻的是，它們的創辦人和一群群年青團隊所提出的願景，以及對社會的最新趨勢和服務對象需要的洞悉。」他說。

以當地一間提供物流服務的互聯網科技公司為例，這個團隊所提出的願景，是要建立覆蓋全國以至全球不停運作的龐大物流網絡，利用大數據和人工智能科技，提供高效率及廉宜的供應鏈服務，向分布全國的消費者提供落單後24小時內送貨，即使是國際配送亦以三天內送達為目標，同時收費水平低廉，不斷提升顧客的消費體驗。

全球供應鏈近年出現了翻天覆地的變化，為業界帶來相當的挑戰。此外，對於許多新一代的消費者而言，大家已不再滿足於擁有跟其他人一模一樣的產品，而是希望可以有更多個性化的東西。在這些新形勢下，不同企業不論是生產、供應、物流、零售以至其他行業，便有迫切需要借助新科技解決新出現的難題和挑戰。

陳茂波認為，香港也一直擁有不少發展創科的良好條件，例如國際聯系、資訊流通、人才優秀、大學科研能力強、獲世界認同的科研水平、對知識產權的保護、健全的法制等，這些都是香港深厚的”底子”。

「現在還有國家給我們的大力政策支持，社會上對香港要大力推動創科發展亦漸形成共識，在創科上要再上層樓的迫切感也在增強。」他說，從內地創新科技發展經驗看到，由於市場龐大，縱使只是一些解決小問題的新意念，也足以發展成為一盤大生意。

他並指出，香港要發展創新科技，政府、學術界及商界是發揮著不同角色。政府的責任是為創科產業營造氛圍、拆墻松綁、投資教育、培養和吸引人才和企業，構建一個有利創科企業和人才匯聚的生態環境。

如何在每個細節中都發揮創新的力量，更需要的是匯集民間、商界、學界和科研界眾人的智慧、眼界和魄力，為市場和社會所面對的各種難題探索新的解決方法，敢做敢試，不怕失敗，也不讓過去的經驗限制創新改進的空間，這樣才有更大機會取得突破。

來源：路透香港5月21日

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