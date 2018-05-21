15家銀行排隊登陸A股 鄭州銀行拔頭籌上會 或成首家A+H中小銀行

鄭州銀行 (6196-HK) 申請 A 股首次公開發行 (IPO) 將於 5 月 22 日上發審會，這也是首家「A+H」的中小銀行。鄭州銀行本次預計發行不超過 6 億股，發行後總股本不超過 59.21 億股，其中 A 股不超過 44.03 億股，H 股 15.18 億股；擬在深交所上市，保薦機構為招商證券 (6099-HK)。

目前正在 A 股處於排隊狀態的 15 家銀行中，11 家進入「預披露更新」，其中的鄭州銀行這次拔得頭籌，順利上會。

鄭州銀行股價

新浪財經報導，鄭州銀行前身鄭州城市合作銀行，成立於 1996 年 11 月，2000 年 2 月更名為「鄭州市商業銀行」，2009 年 12 月更名為「鄭州銀行」。2015 年 12 月，鄭州銀行在香港聯交所主板上市，不到 1 年便提交了 A 股招股書。

鄭州銀行近年發展迅速、業績亮眼，今年第 1 季淨利潤人民幣 11.21 億元。截至 2017 年末，鄭州銀行資產規模擴增至人民幣 4358.28 億元，年增 19.03%；客戶存款餘額較上年末增加人民幣 390.17 億元至人民幣 2554.07 億元，增幅 18.03%；客戶貸款餘額較上年末增加人民幣 168.23 億元至人民幣 1244.56 億元，增幅 15.63%；淨利潤人民幣 43.34 億元，較上年末增長人民幣 2.89 億元，增幅 7.14%。

鄭州銀行 2017 年報披露，截至去年末，該行在全國城商行中，資產規模排名第 19 位，較年初提升 2 位；存款規模排名 18 位，較年初提升 2 位；淨利潤排名 12 位，較年初提升 1 位。

不過，該行淨利潤增速已有所放緩，2015 年至 2017 年年增幅分別為 36.27%、19.14% 和 7.03%。由於 2017 年銀行資金成本普遍走高，城商行付息負債壓力上升，多家城商行淨利息差較上年略有下降，鄭州銀行的淨利差也由 2016 年的 2.52% 降至 2017 年的 1.94%；淨息差由 2016 年的 2.69% 降至 2017 年的 2.08%。

商貿金融、小微金融是鄭州銀行的特色業務，今年 4 月 1 日，鄭州銀行發起全國首個商貿物流銀行聯盟。

財報數據顯示，截至 2017 年末，鄭洲銀行商貿物流類貸款餘額人民幣 411.82 億元，占貸款總額的 33.09%；該板塊的收入占總營收的 40%；截至 2017 年末，該行小微貸款餘額人民幣 685 億元，占各項貸款的 53.63%，平台小微金融已突破 63.6 萬筆，累計投放人民幣 24.94 億元。

但不容忽視的是，鄭州銀行 2017 年的不良貸款率上升。據該行年報披露，截至 2017 年末，鄭州銀行公司貸款的不良貸款主要集中在製造業、住宿和餐飲業、農林牧漁業，不良貸款比率分別是 6.35%、4.74%、3.10%。截至 2017 年底，該行逾期貸款總額為人民幣 68.77 億元，較上年末增加人民幣 17.74 億元；逾期貸款占貸款總額的比例為 5.35%，較 2016 年增加 76 個基點。

資產規模擴張之後補充資本的迫切需求是不少銀行選擇登陸資本市場的重要原因。2017 年，鄭州銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為 7.953%、10.49%、13.53%，其中核心一級資本充足率較 2016 年下降 0.86 個百分點，接近監管紅線。

此前，和鄭州銀行一起在 A 股排隊候場並進入「預披露狀態」的銀行共計 11 家，除了鄭州銀行，其他 10 家分別為威海市商業銀行、蘭州銀行、青島農商行、蘇州銀行、浙江紹興瑞豐農商行、江蘇紫金農商行、青島銀行、長沙銀行、西安銀行和江蘇大豐農商行。

而於 2015 年遞交 A 股招股書申報稿的 3 家 H 股城商行，徽商銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行均處於終止狀態或撤回 IPO 申請，股權結構和公司治理是重要原因。