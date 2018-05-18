三貝德兩岸進擊營運將再創新高 亞洲大平台啟動IPO計畫

三貝德數位 (8489) 兩岸大進擊，除 3 月底開始搶攻中國上億收視群眾，與中國最大影音平台網站愛奇藝聯手外，也將於中國成立子公司，預估資本額約 6000 萬至 1 億人民幣，三貝德持股 3 到 4 成，今年就會看到效益顯現；此外，旗下的亞洲教育大平台目前資本額 9500 萬元，將啟動 IPO 計畫，最快明年底登錄興櫃。三貝德第一季受惠「教育大平台」陸續加入 8 家實體補習班業者下，首季呈現淡季不淡，稅後淨利為 0.84 億元，年增 231%，每股盈餘 2.79 元，獲利連續 4 季度創新高。



三貝德去年每股盈餘 8.01 元創新高，將於下週一召開股東會，預計配發 5 元現金股利及 2 元股票股利，合計配發 7 元股利。



三貝德持股亞洲教育大平台 51%，亞洲教育大平台持股補習班 60% 股權，因此三貝德持股補習班大約 30%。2018 年補習班總家數達 15-18 家，透過資源整合、減少重複課程、統一印刷等，可以提高補習班淨利率。另外，補習班課程線上化可望增加銷售，也可以增加淨利率，過往補習班淨利率約 10-12%，補習班毛利率大約 60%，今年第一季淨利率已到 22%。



三貝德指出，補習班是以完工比例法認列，預計整體合併營收下半年會比上半年高，今年營運也可望再創新高。



台灣國小到國中家教市場規模約 200 億元，三貝德再成立子公司致勝先師，主要切入家教市場，建立教師認證機制，以減少家長找尋的時間成本。三貝德指出，家教教材使用三貝德產品，在原有的產品上，再加上一點家教費，就可以有家教服務，之後續約營收就是認在制勝先師；另一方面針對兼職教師，會透過媒合收取仲介費。



法人指出，三貝德今年上半年有愛奇藝平台上架，下半年則積極拓展國內補習班據點，全年業績可望再寫新猷，每股盈餘將站穩一個股本。

