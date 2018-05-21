雪球港股峰會在深舉辦 內房股成為熱議話題

5月19日，2018第二屆雪球港股，高峰論壇在深圳成功舉辦。港股明星公司高管美圖創始人兼CEO吳欣鴻、科通芯城董事長康敬偉、協鑫新能源執行董事兼CFO湯雲斯，知名證券分析師何翩翩，雪球港股領域人氣用戶@一隻特立獨行的豬、@風涼石等20餘名受邀嘉賓在本屆峰會上探討港股趨勢，峰會吸引了超過1000名雪球用戶來到現場。

雪球創始人兼CEO方三文在開場演講中，提出港股正在走出邊緣化的處境。港股因交易量低迷、估值偏低、可選公司有限，長期處於被邊緣化的尷尬處境。 2014年港股通開通以來，隨著投資便利性的提升和上市新政的刺激，港股逐漸走入國內投資者的主流視野，同時國內科網股上市主場向香港轉移。港股市場在利好態勢下，呈現出估值修復的態勢。

過去兩年，港股內房股經歷了一輪大漲，成為港股市場中最為耀眼的熱門版塊，也是港股估值修復的代表案例。在雪球社區中，內房股相關話題有著極高的熱度，用戶的交易熱情持續高漲。本屆峰會上，各方嘉賓對房產投資、內房股相關議題產生了激烈的討論。

雪球房地產資深觀察者@西峯從樓市政策、經濟宏觀形勢、供給側改革等多個維度，對房價走勢做出了系統性論述。 @西峯認為，應謹慎看待樓市。過去二十年來房產投資的高回報未必可以持續，投資者應該更多關注股市、債市等房產之外的投資方式。 @jiancai認為，住宅地產的價格已經過高，商業地產更值得投資者關注。九霄投資首席地產分析師@StarringLu同樣認為房產宏觀來看偏過熱，但一二線和三四線城市的表現不同，三四線城市的房產投資更多出於投機性需求，具有較高風險性。

但與此同時，與會嘉賓並未否認內房股的投資價值。雪球徐志私募證券基金經理@一隻特立獨行的豬指出，分析房地產行業和房地產股票時，不應用相同的思考邏輯，房產股目前估值仍然普遍偏低。 @StarringLu同樣認為，現在買入一些好的地產股，能夠獲得比較好的收益。

那麼什麼樣的地產公司算是好的地產股？關於這個問題，嘉賓有不同的回答。 @等著螞蟻變大象認為，規模和品牌是房地產公司的核心競爭力，二者結合，能夠帶來更低成本的資金來源和更高的毛利率。 @一隻特立獨行的豬認為，房地產行業發展到如今的階段，規模是第一競爭要素。 @StarringLu則指出，早期誰膽子大誰周轉快誰就能脫穎而出的競爭邏輯已經不再適用，房地產行業開始步入比拼內功的階段，融資成本和拿地成本是否夠低、溢價能力和操盤能力是否夠強，構成了房地產公司的核心競爭優勢。

方三文在演講中稱，“以內房股為代表的估值修復現象，將使港股投資者獲得市場趨勢紅利，港股成為內地投資者更好的投資選擇。未來我們將不斷優化產品，使港股投資者在雪球上獲得更優質的交流機會和更高效的交易服務。”

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