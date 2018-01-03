假期結束了 美國政府關門威脅再度來襲

摘要：為了避免政府關門，美國國會必須在未來 17 天內通過一項長期支出法案，或者是再次通過一項臨時撥款法案，以維持短期開支，而這只是新年裡美國國會要解決的眾多問題之一。

隨著聖誕新年假期的結束，美國議員們重返工作崗位要面臨的首要議題就是，如果避免政府於 1 月 19 日關門。

去年 12 月 21 日，美國國會參議院和眾議院分別通過了臨時撥款法案，在最後關頭避免了聯邦政府於 23 日關門。當時這一臨時法案可以讓聯邦政府運轉至今年 1 月 19 日，為國會兩黨爭取了更多時間討論截至今年 9 月底的 2018 財年餘下預算。

因此為了避免政府關門，國會必須在未來 17 天內通過一項長期支出法案，或者是再次通過一項臨時撥款法案，以維持短期開支，但這也意味著關於預算的重大事項決定將再度被擱置。

據英國《金融時報》報導，當地時間周三，參議院和眾議院的共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 和保羅 · 瑞安 (Paul Ryan) 將與民主黨的兩院領導人在白宮會面，商討一項長期支出法案。

目前國會兩黨一致同意提高預算上限，然而就在哪些領域提高開支的問題依然存在諸多分歧。

共和黨希望增加國防預算方面的開支，而民主黨則認為非國防預算開支應該獲得同等程度的增加; 共和黨不希望在預算案中囊括「追夢人計劃」 (DACA)，而民主黨的訴求相反。同時，共和黨人還希望民主黨同意美墨邊境牆的開支計劃等。

民主黨人希望在最後期限到來前迫使川普接受保護年輕無證移民的 DACA 計劃，但川普上周五明確表示，除非民主黨同意為邊境牆提供資金，並對移民制度進行更廣泛的改革，否則他不會同意。

除了民主黨外，共和黨內的極端保守派「自由黨團 (Freedom Caucus)」也有自己的訴求，包括尋求結束一項為低移民率國家人民提供簽證的項目、反對再授權一項有爭議的政府監控項目等。

避免政府關門只是新年裡美國國會要解決的眾多問題之一。

未來幾周，國會還必須拿出一項長期解決方案來為兒童健康保險計劃資金，以及為颶風受災地區和加州火災定製援助計劃等。除此之外，3 月前，國會還將面臨債務上限問題。

『新聞來源／華爾街見聞』