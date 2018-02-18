《羅馬假期》許願池年撈150萬歐元硬幣 羅馬市想靠它們還債

羅馬市政府很窮，窮到甚至想去撈遊客們投進許願池的硬幣！

這不是杞人憂天，事實上，羅馬財政危機已有很長一段時間，它的旅遊業收入所占城市 GDP 比重已低迷了 10 年，其背後原因是義大利經濟長期不景氣。

FX168 財經網報導，自進入新世紀以來，義大利就一直陷於自二戰以來時間最長的經濟大蕭條中，而且還因為債務負擔和不健康的銀行體系，該國經濟一直難以得到發展。

據統計，從 2008 年到 2013 年連續 5 年的經濟衰退，是義大利自二戰以來遭受的最長的經濟衰退。工業生產值在此期間下降 1/4。同期，失業率從 2007 年的最低點 5.7% 上升至 2014 年的最高點 13%，至今居高不下。

義大利失業率 (圖：FX168 財經網、Choice)

2017 年 7 月 13 日，義大利國家統計機構 Istat 表示，絕對貧困或無法負擔生活必需品和服務的人數，去年達到 470 萬人，占人口比重 7.9%，其中大部分人分佈在南部地區。與 10 年前相比，貧困人口數幾乎上升了 3 倍。

國際貨幣基金組織 (IMF) 日前發佈有關義大利經濟形勢的報告指出，在職的義大利人總體收入水準不及 20 年前。報告說，目前尚處工作年齡的義大利人的工資和財富已經降到 1995 年水準以下，且人均工資水準預計 10 年內不會迅速回升。

(圖：FX168 財經網、Choice)

IMF 將義大利 2017 年經濟增長預期從此前的 0.8% 上調至 1.3%。該機構同時表示，2018 年義大利經濟發展仍面臨很多不確定因素，經濟增速預計將回落至 1.0%。

整個國家經濟消沉，首都羅馬日子自然也不好過。2013 年，羅馬市政府就因 8 億歐元債券而險些宣佈破產。2016 年主動宣佈放棄奧運會的主辦權，這是它第 2 次主動放棄。舉辦奧運須耗資 120 億美元，以羅馬的財政狀況實在難以負擔。

為了還債，羅馬市政府想方設法，最近腦筋動到去教堂的許願池內撈錢！

特雷維噴泉 (Fontana di Trevi) (圖：百度旅遊、FX168 財經網)

羅馬市政府要撈錢的許願池叫特雷維噴泉 (Fontana di Trevi)，曾在電影《羅馬假期》出現過，建於 300 年前的巴洛克時代。

傳說丟 1 枚硬幣進去，以後就會舊地重遊；丟 2 枚硬幣，就會遇到新的浪漫愛情；丟 3 枚硬幣，就會擁有美滿的婚姻。

傳說在許願池丟 2 枚硬幣，就會遇到新的浪漫愛情。 (圖：AFP)

每年有數百萬遊客從世界各地慕名而來，拋下大量硬幣。據 NBC 新聞報導，2016 年從許願池撈出的硬幣高達 150 萬歐元 (約 5440 萬元新台幣)，平均每天數千歐元。

2016 年從許願池撈出的硬幣高達 150 萬歐元。 (圖：AFP)

由於許願池是教皇克里門七世 (Pope Clemens XII) 在 1732 年下令建造的，作為宗教建築，由教會出資建造，且日後的維護修繕費用也主要由教會承擔，許願池裡的硬幣也一直歸教會所有。

自 2006 年起，由義大利天主教會建立的慈善組織國際明愛會 (Caritas International)，就被授權為唯一可以從許願池裡撈取硬幣的機構，這些硬幣被國際明愛會收集、分類和捐贈，並用於不同的慈善和公益事業。如今羅馬政府要「鳩佔鵲巢」，實在有點「名不正言不順」，只能說「窮慌了」。

工作人員在許願池撈硬幣。 (圖：AFP)

對羅馬市政府而言，旅遊業是其城市不可或缺的收入來源之一。根據義大利銀行的數據，2016 年，海外遊客在羅馬大約總共花了 56 億歐元；來自文化部的報告顯示，同年夏天的旅遊旺季，羅馬旅遊業收人所占城市 GDP 的比重，開始在原有的 9% 基礎上逐漸回升。