加達去年名列加拿大機票分銷市場前三甲 市佔率約31.3%

成立於 1976 年，擁有超 40 年經營歷史的加拿大機票票務公司加達控股，近日已向聯交所遞交招股說明書，申請主板上市，力高企業融資為獨立保薦人。

智通財經報導，加達控股主要經營機票分銷、旅遊業務流程管理、旅遊產品及服務這 3 個分部業務。該公司是加拿大機票分銷市場的主要參與者，將機票分銷給旅遊公司及旅客，並代表航空公司直接出票，以 2017 年的銷量計算，加達控股名列加拿大機票分銷市場的頭 3 位，市佔率約 31.3%。

若以收益計，2017 年加達控股位列旅遊業務流程管理市場的前三甲，市佔率為 14.9%。該業務主要提供中端及後端支援服務，包括機票交易處理、結算及對賬、軟體發展等。

旅遊產品及服務方面，加達控股主要為旅遊公司及旅客提供定制旅行團、航班酒店套裝、租車、旅遊景點入場門票等。運營 40 年以來，加達控股已開發了涵蓋亞洲、歐洲、中東、北美洲及南美洲的 40 多個國家，超 200 個城市的旅行團。

加達控股的整體業績不盡如人意。2017 年的收入為港幣 1.54 億元，年增僅 0.46%，在行政開支由 2016 年的港幣 3469.2 萬元漲至港幣 1.61 億元後，年內溢利錄得港幣 1236.5 萬元，年減 64.67%，經調整的年度溢利為港幣 2675 萬元，年減 23.57%。

2017 年收入增長的疲軟，主要是因為機票分銷、旅遊產品及服務的收入減少。機票分銷大部分收益來自於航空公司的獎勵傭金，2016 年加達控股的獎勵佣金占機票分銷業務總收入的 61%，而 2017 年由於部分航空公司將獎勵佣金的最低完成標準由整體售票數量改為分部地區售票數量後，導致公司獎勵佣金減少至 5460 萬元，拖累機票分銷業務收入增長。

旅遊產品及服務的收入則是從 2015 年開始逐年下降，由 2015 年的港幣 3972.6 萬元下降至 2017 年的港幣 3215 萬元，下滑約 20%，在加拿大旅遊產品及服務行業緩慢增長的情況下，加達的此項業務收入連續下滑，市場競爭力逐漸散失。

此外，加達控股的貿易應收款項周轉日數由 2015 年的 40.9 天，上升至 2017 年的 63.7 天，而貿易應付款項的周轉日數則由 2015 年的 1.1 天下降至 2017 年的 0.2 天，不利於加達的貿易款項周轉時間，讓該公司 2017 年經營活動所得現金淨額由 2016 年的港幣 4940.2 萬元驟降至 2017 年的港幣 95.1 萬元。

加達控股由女強人朱碧芳 3 姊妹創辦，早在 2002 年，朱碧芳在加拿大「百名成功商界女強人榜」的榜單中排名第二位。截止目前，朱碧芳擁有公司 90.9% 的投票權，另外的 9.1% 則由 2011 年成立的家族信託持有。

該公司在上世紀 90 年代，抓住 IT (信息技術) 及互聯網迅猛發展的機遇，將旅遊業務與 IT 相結合，開發了自動化流程系統，隨後更將其提供給其他旅遊公司，成為了傳統業務以外的新營收點。

《星島日報》引述擔任總裁兼首席執行長的小妹朱淑芳說，相關業務在美國仍有很大的市場潛力，希望公司在香港上市融資後，投放更多資源發展，擴大在美國市場佔有率。