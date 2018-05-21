【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市上週五個別發展。道瓊斯指數大致持平於 24,715 點；標準普爾指數下跌 0.3% 至 2,713 點；納斯達克指數下跌 0.4% 至 7,354 點。中美雙方於週末共同發布聯合聲明同意大幅減少中美貿易順差，中國承諾將加大採購美國農產品及能源產品。

油價上週五下跌，紐約 6 月期油下跌 0.3% 至每桶 71.28 美元。油企巨頭 BP 首席執行官預期油價將跌至每桶 50-65 美元，因頁岩油產量急升及 OPEC 增加產能。金價上升，因意大利政治局勢緊張，紐約 6 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,291.3 美元。

香港和內地股市上週五上升。煤炭股跑贏大市；中資石油股獲券商上調目標價，帶動石油開採股及油服股均錄得大幅上漲，中石油（857.HK）及中海油（883.HK）分別上升 6.4% 及 3.4%，安東油服（3337.HK）及巨濤海洋油服（3303.HK）分別大漲 13.9% 及 13.7%；航空股普遍下跌。個股方面，華虹半導體（1347.HK）控股股東有意折價配售公司 2.7% 股份，股價下跌 3.2%；中聯重科（1157.HK）擬向盈峰環境（000967.CH）出售中聯環境 20% 股權，公司股價上漲 6.7%。恒生指數上升 0.3% 至 31,048 點，國企指數上升 0.6% 至 12,355 點，香港股市成交金額減少 15.9% 至 936 億港元。上證綜合指數上升 1.2% 至 3,193 點，滬深兩市成交金額增加 6.3% 至人民幣 3,788 億元。

◆行業及公司新聞

◇雲遊控股（484.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年將扭虧為盈錄得純利介乎人民幣 2,500-3,500 萬元，主要受惠於科技金融業務平穩發展、開支管理改善、及投資收益同比上升人民幣 1,190-1,490 萬元。

◇三一國際（631.HK）公布 2018 年第一季業績，收入同比大增 96.5% 至人民幣 10.0 億元；毛利為人民幣 2.8 億元，按年上升 67.8%；純利同比急增 1.4 倍至人民幣 1.7 億元。業績增長主要受惠於煤機、煤炭機械及港口機械產品收入大幅增加、及費用率下降。

◇IGG（799.HK）上週五回購 110 萬股，相當於現有股本 0.083%，累計回購但尚未註銷股份為 0.557%。

◇中國生物製藥（1177.HK）公布 2018 年第一季業績，收入人民幣 46.5 億元，同比增長 20.4%，受惠於其他收益及利潤增幅較大、研究及開發成本按年持平、及所得稅費用僅同比增加 1.2%，股東應佔溢利錄得人民幣 7.7 億元，按年上升 33.2%（核心股東應佔溢利按年增加 39.9%）。

◇萬成集團 (1451.HK) 主要從事生產及銷售塑膠樽及嬰兒餵哺配件，其中包括 OEM 業務及「優優馬騮」業務，兩大 OEM 客戶（其中一名為多美（7867.JP））於 2017 年佔公司總收益 68.8%。2017 年公司佔香港及中國向美國出口相關產品市場份額約 3.3%，其中僅計算 OEM 製造商中公司排名第一。2015-2017 年，公司收益分別為 2.4、2.7 及 2.3 億港元；核心股東應佔溢利分別為 4,925、3,487（毛利率下降及稅率上升）及 2,396 （收益下跌及銷售開支上升）萬港元。公司預計多美於 2018 年向公司採購的金額不會嚴重低於 2017 年（6,600 萬港元），而客戶 A 於 2018 年向公司採購的金額預計將回復至約 1.2 億港元（2017 年約 8,900 萬港元）。公司今天起至 5 月 25 日招股，預計 6 月 1 日上市，招股價介乎 1.20-1.36 港元，淨集資額約 4,580 萬港元（招股價中位數，90% 配售，10% 公開發售），市值介乎 2.4-2.7 億港元，相當於 10.0-11.4 倍 2017 年核心市盈率，估值一般。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

