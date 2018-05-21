【大行報告】FXTM富拓：本周關注FOMC會議紀要、英國CPI和GDP數據

FXTM富拓研究分析師Lukman Otunuga發表報告指，第二輪中美經貿磋商取得成果，雙方達成共識不打貿易戰，併停止互相加徵關稅，投資者擔憂情緒大為緩解。

周末期間，兩國發表聯合聲明稱雙方將採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差。美國財長努欽錶示磋商取得積極進展，美國停止對中國進口商品加徵關稅。市場風險偏好獲得提振。

第二輪中美經貿磋商的成果令人鼓舞，為今後雙方進一步談判開啓通道。雙方通過貿易談判達成妥協的持續迹象將對全球市場人氣産生積極影響。

報告稱，美元最近幾周的迅勐漲勢仍可歸因於美國國債收益率上升以及國内經濟數據向好。美國加息預期升溫為多頭提供支持，美元保持強勁走勢。

投資者將註意力轉向定於周三公布的FOMC會議紀要，從中尋找有關今年加息時機的線索。若會議紀要立場偏鷹，那麽美元將延續漲勢。

從技術面看，日線圖上美元指數仍顯著看漲。如果該指數有效突破93.50，則有望上探94.00和94.20。

Lukman Otunuga指，本月對於英鎊可能又是一個艱難、充滿挫折的月份。英國退歐相關不確定性繼續抑製投資者對英鎊的興趣，同時英國加息預期降溫給英鎊平添下行壓力。美元升值對於英鎊而言如同雪上加霜，英鎊疲軟或稱為持續性市場主題。

市場註意力轉向英國通脹聽證會、CPI和GDP 數據，從這些數據中可了解英國經濟健康狀況。如果CPI和GDP數據超出市場預期，那麽多頭可獲得一線生機。

從技術角度看，日線圖上英鎊/美元仍承壓。如果該匯率切實跌破1.3470美元，那麽將為其下探1.3360美元打開通道。

報告表示，本周可能影響新加坡元走勢的重大事件是4月份通貨膨脹率和第一季度GDP終值。市場預計4月份新加坡CPI同比上升0.5%，第一季度GDP同比增長3.9%。如果GDP讀數超過預期，新元有望升值，不過漲勢受限於外部因素。美元在加息預期下料繼續走強，包括新元在内的新興市場貨幣仍面臨下跌風險。從技術面看，如果美元繼續上漲，美元/新元可能挑戰1.3490新元。

黃金市場方面，空頭重新佔上風。黃金市場上周收盤低於1300美元心理支撐位確認了空頭已赢得四個半月以來的拉鋸戰。

由於美元仍受到樂觀經濟數據和加息預期有力支持，金價可能繼續下挫。地緣政治風險和不確定性可能給金價提供一些支持，不過價格走勢顯示空頭仍牢牢佔據控製地位。從技術面看，前期支撐位1300美元或轉為動態阻力位，推動金價跌向1280美元。

此外，WTI原油方面，盡管美元大幅升值，原油價格依然非常看漲。

投資者對全球需求增長的樂觀預測支持油價，原油市場也受到地緣政治風險因素支持。伊朗製裁迫近可能引發全球供應趨緊的擔憂，中東政治緊張局勢加劇使大家擔心原油供應可能出現一些中斷。油價短線有望繼續走高，不過美國頁岩油産量增長可能給多頭造成阻力。從技術面看，如果WTI油價日收盤高於72美元，則有可能上探75美元。

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