PCB設備股將添新兵 群翊IPO案櫃買中心本周五審議

興櫃 PCB 設備供應商群翊工業 (6664-TW) 的 IPO 又向前道出一步，OTC 將群翊工業的上櫃申請案排入本周五 (25) 日的上櫃審議會審查，去群翊去年財報，稅後純益 2.55 億元，年增 44.58%，每股純益 5.09 元，每股獲利在類股排名僅次於牧德 (3563-TW)、川寶 (1595-TW)、迅得 (6438-TW)。

群翊工業的上櫃案，輔導券商是福邦證 (6026-TW)；同時，廠加緊擴充新設備及加強自動化生產，群翊也與迅得機械具合作的策略聯盟關係。

至於群翊工業最新的財報表現，第 1 季營收 3.76 億元，毛利率 38.29%，年減 0.56 個百分點，稅後純益 5806 萬元，年減 28.68%，每股純益為 1.16 元。

群翊主攻 PCB 乾製程設備，主要提供塗佈、乾燥、壓膜、曝光等設備，隨著 PCB 景氣明顯回升，PCB 廠加緊擴充新設備及加強自動化生產，也為群翊的業績提供成長龐大動能。群翊主要成長動能包括手機主板，由任意層 HDI 製程導入類載板，同時軟板廠開始大舉採用捲對捲真空壓膜設備；而 FC CSP 超薄基板，以及汽車用超厚 PCB 板所使用的自動乾燥線也在增長。

群翊工業去年營收 14.54 億元，年增 15.26%，毛利率 38.3%，年增 1.94%，稅後純益 2.55 億元，年增 44.58%，每股純益 5.09 元，公司日前董事會決議擬對去年盈餘配發 4 元現金股利，盈餘配發率也達 78.58%。群翊工業此股利案，將提交 6 月 29 日召開的股東會討論。

群翊經營團隊，左起董事長陳安順、總經理李榮坤、副總余添和、副總賴文章。(鉅亨網記者張欽發攝)

群翊董事長陳安順指出，群翊的主要成長動能包括手機主板由任意層 HDI 製程導入類載板，這趨勢並非僅有蘋果採用，韓廠三星可望快速尋求跟進；因此，除台商 PCB 廠，韓國 PCB 廠也開始導入。同時，軟板廠開始大舉採用捲對捲的真空壓膜設備。而 FC CSP 超薄基板，以及汽車用超厚 PCB 板所使用的自動乾燥線也在增長。

群翊工業的客戶包括華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW)、臻鼎 (4958-TW) 、景碩 (3189-TW)、台郡 (6269-TW)、友達 (2409-TW) 、敬鵬 (2355-TW)、日月光 (2311-TW) 以及宸鴻 (3167-TW) 等。