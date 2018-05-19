中國推進金融業開放 境外人民幣清算行和參加行可開展同業拆借等業務

中國人民銀行周五發布「關於進一步完善跨境資金流動管理、支持金融市場開放有關事宜的通知」，明確境外人民幣業務清算行和境外人民幣業務參加行可在現行政策框架之內開展同業拆借、跨境賬戶融資、銀行間債券市場債券回購交易等業務，為離岸市場人民幣業務發展提供流動性支持。

分析人士表示，此舉是對過去偏緊的跨境資本流動管理向中性回歸的舉措，符合當前市場對於人民幣匯率預期穩定的狀態，也與未來金融業的進一步開放、推進人民幣匯率的進一步市場化趨勢一致。

「此舉既有利於推動跨境人民幣業務開展，也是推進金融市場擴大開放的重要措施，」交行金研中心首席金融分析師鄂永健表示。

興業銀行首席經濟學家魯政委從人民幣匯率表現角度分析稱，央行推出該舉措， 短期有利於緩沖人民幣升值壓力，長期有利於增強人民幣雙邊匯率浮動彈性、保持有效匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

「讓人民幣真正扮演好宏觀經濟的緩沖器和穩定器，而不是放大器，」魯政委稱。

通知要求，境外人民幣業務清算行要切實履行清算行職責，制定完備的人民幣流動性管理方案和風險應對預案。央行將會同相關貨幣當局執行好現有的雙邊本幣互換協議，進一步便利貿易和投資、維護金融市場穩定。

通知提到，自本通知發布之日起，港澳人民幣業務清算行存放人民銀行深圳市中心支行和珠海市中心支行清算賬戶人民幣存款的存款準備金率調整為零。

鄂永健稱，清算行與參加行可開展同業拆借等業務，有利於給境外人民幣業務參加行提供人民幣流動性支持，增加其短期人民幣資金的調劑能力，進而促進其更好地開展跨境人民幣業務，而取消人民幣清算行的準備金要求則為上述業務開展提供了支持。

此外，為進一步完善滬深港通資金匯兌機制，便利境外投資者選擇使用人民幣或者外幣進行投資，央行在通知中稱：

—境外投資者可通過證券公司或經紀商在香港人民幣業務清算行及香港地區經批準可進入境內銀行間外匯市場進行交易的境外人民幣業務參加行(以下統稱香港結算行)辦理外匯資金兌換和外匯風險對沖業務，並納入人民幣購售業務管理。

—香港結算行為境外投資者辦理人民幣購售業務時，應確保與其相關的境外投資者在本機構的資金兌換和外匯風險對沖，是基於內地與香港股票市場交易互聯互通機制下的真實合理需求。

該通知自發布之日起施行。

來源：路透北京/上海5月18日

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)