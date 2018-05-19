騰訊(00700-HK)ADR回軟 三桶油隨油價回

美股個別發展，港股ADR指數按比例計算，收報30966點，跌81點，跌0.26%。
騰訊控股(00700-HK)升勢收歛，ADR收報409.91元，較港收市跌1.09元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報78.15元，較港收市升0.9元；港交所(00388-HK)ADR收報260.38元，較港收市升0.98元。
內銀股受壓內險則報升，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.11元，較港收市跌0.06元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.69元，較港收市跌0.06元；中人壽(02628-HK)ADR收報22.26元， 較港收市升0.14元zd1
倫敦布蘭特期油連續第6個星期上升，周五回調，中海油(00883-HK)ADR收報14.28元，跌0.18元；中石油(00857-HK)ADR收報6.41元，跌0.1元；中石化(00386-HK)ADR收報8.11元， 跌0.1仙。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報73.1元，跌0.3元；聯通(00762-HK)ADR收報11.26元，跌0.14元；中電信(00728)ADR收報3.74元，升0.01元。
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