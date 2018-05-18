上緯海洋風電第二階段設施 找比利時商楊德諾協助

上緯投控 (3708-TW) 旗下海洋風電 (Formosa ) 第二階段前置作業如火如荼進行中，上緯投控宣布，已與比利時商楊德諾簽訂合約，海洋風電第二階段將由楊德諾供應及安裝 20 組水下基礎與海底電纜。

上緯表示，為有效管理介面風險，海洋風電第二階段 120MW(百萬瓦) 水下基礎工程及海底電纜工程，由比利時商楊德諾得標合併承攬合約，其水下基礎部分包含固定於海床上的單樁式基礎與承接風機塔架的過渡段，由自升式平台船支撐於海床上後，整船自水面升起進行打樁及吊裝作業。

至於海底電纜部分，包含連接各風機的內陣列海纜與聯繫到上岸人孔的輸出海纜佈設，由專用船隻進行佈設及埋纜。

除上緯外，台電也相中楊德諾，其位於彰化芳苑海岸的離岸示範風場，日前也與楊德諾簽約，合約內容包括所有設備製造、安裝與為期 5 年的維運工作。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已於去年 4 月正式商轉，總裝置容量 8MW，規劃第二期將再安裝 20 部風機，每部風機發電容量為 6MW，總發電容量將為 128MW，均採用西門子歌美颯風機，預計於 2019 年施工，同年底併聯發電。

上緯首季稅後虧損 4207.6 萬元，較上季與去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.47 元。