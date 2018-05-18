宏碁入主 建碁三大業務奪大單 轉型成效浮現 今恢復普通股交易

宏碁 (2353) 旗下建碁 (3046) 首季每股仍虧損 0.5 元，不過，因去年底減資後再私募增資，每股淨值已回升到票面以上，週五 (18 日) 恢復為普通股交易。宏碁去年底參與建碁私募，持股建碁已逾四成，雙方整合，發揮供應鏈與通路綜效。不過，因首季仍處虧損局面，週五 (18 日) 股價開低。建碁首季淨現金餘額約 3 億元，負債比 39%。



建碁成本結構改善，轉型成效漸顯，並確立三大業務主軸，包括數位電子看板 (Digital Signage) 解決方案獲美大型連鎖速食業、日本東京都交通事業等客戶青睞，正全球擴建中。



其次，Chrome 平台商用資訊站 (Kiosk) 獲歐洲快時尚品牌零售及高級汽車展售間採用，快速拓展中；另在機器視覺 (Machine Vision) 解決方案更獲全球大型物流業者採用並出貨中。



企業轉往雲端服務平台為現今產業趨勢，建碁除了與宏碁持續深化策略性合作，在優化 IoT 建置效率及對企業應用的服務效能上，也加速進程。建碁以跨平台及商業專用的硬體設計、結合全球在地各產業生態圈的軟體與服務夥伴，致力強化 IoT 科技應用導入、服務企業用戶採以更安全便利的資訊系統，達到客戶體驗服務優化並順利接軌新的運營成長。

