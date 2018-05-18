【港股解碼】*ST昆機即將退市，三萬多的中小投資者又該怎麼辦？

自從審計人員對*ST昆機(600806-CN) 2016年報進行審計過程中發現財務造假至今，*ST昆機一直遊走在退市的邊緣，如今終於要走到了盡頭。

造假被查、下達多項處罰、業績四年連虧，對於這家老牌上市公司而言，退市已成定局。 A股面臨退市，H股將如何發展也是一個未知數。

四年業績連虧，退市在即

4月28日，*ST昆機發布2017年年報。數據顯示，*ST昆機2017年實現營業收入5.6億元人民幣，歸屬母公司股東的淨利潤虧損3.50億元，這已經是*ST昆機連續虧損的第四個年頭。此前2014至2016三年，則分別虧損2.63億元、3.28億元、2.97億元(調整後數據)。

*ST昆機的各項財務指標已經觸及強制退市規定，而財務造假的事項也是證據確鑿。

2013年至2015年，*ST昆機通過財務造假虛增收入高達4.8億元，少記管理費用2961萬元，少計存貨5億元人民幣，多記成本2.35億元，虛增利潤2.28億元。

早在2017年3月，*ST昆機發佈公告稱，審計人員在審計2016年報時發現公司存在存貨不實、收入跨期、費用少計、子公司“多套賬”塗改票據等多項問題。引起市場一片嘩然，在曝出造假兩天后，證監會介入進行立案調查。

在經過8個月的調查，*ST昆機財務造假事實被認定。 *ST昆機共有三大涉嫌違法事實：第一，2013年至2015年通過跨期確認收入、虛計收入和虛增合同價格三種方式虛增收入約4.8億元；第二，2013年至2015年通過少計提辭退福利和高管薪酬的方式虛增利潤約2961萬元；第三，公司年度報告中披露的存貨數據也存在虛假記載。

財務造假加上業績四年連續虧損，對於一個上市公司發展而言刀刀致命，*ST昆機的也即將走上A股市場的末路。

退市以後，股民的利益該如何保障

一家上市公司的走勢牽扯到成千上萬股民的利益，而像*ST昆機這樣一個淨資產虧空將近1個億，財務狀況及其糟糕的公司退市，那3萬多*ST昆機中小投資者的利益又該怎麼辦？

早前*ST昆機管理層曾跟投資者承諾，公司會盡全力保護股民的利益，對於退市以及此前財務造假，計劃成立賠付基金保障中小投資者的利益。但就目前的形式來看，對於自身難保的*ST昆機來說，這一承諾很大可能變成一紙“空頭支票”。

對於廣大股民來說，退市局面難以逆轉，保障自身利益的最佳方式就是索賠。但最終能追回多少損失，結果也是不容樂觀。

在2017年4月的時候，就曾有40名股東對*ST昆機進行集體索賠，涉及金額6916.31萬元。上一輪索賠還沒開庭，*ST昆機又將面臨新的一輪索賠。

就目前來看，*ST昆機財務造假，面臨索賠人數將更多、規模更大，具體總人數難以統計，還要等上市公司的具體披露。

據了解，*ST昆機目前僅披露了一起因財務造假所引發的索賠。具體是今年4月11日，鄭如以“證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件”為由，向雲南省昆明市中級人民法院提起民事訴訟。鄭如在2017年1月5日起至2017年3月17日，陸續以自有資金累計買入*ST昆機210.56萬股。但後因財務造假，*ST昆機大幅下跌，為規避風險、降低損失，鄭如在2017年4月10日前陸續割肉，本金損失超過313萬餘元。

相比現在持有*ST昆機的投資者而言，鄭如經歷了漫長的索賠期，卻不必經歷退市整理期的煎熬。

目前，在A股市場上主動賠付的只有造假上市的萬福生科和欣泰電氣，但這是極個別的案例。而*ST昆機屬於上市後造假，處理起來的程序會有所差別，但可以肯定的是勝訴概率較高，投資者也應該為自身的利益盡最大可能去爭取。

資不抵債的*ST昆機，身負17.31億元負債，歸屬母公司股東的權益窟窿近1億元，將如何完結它的A股之路，H股市場將怎樣發展還值得更多關注。

作者：劉玲玲

編輯：張駿芬 夏雨辰

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