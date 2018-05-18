東方金钰(600086-CN)：公司部分資産及控股股東所持股份被司法凍結

東方金钰(600086-CN)5月18日午間公告，公司近日接到通知，公司及子公司部分銀行賬戶及部分子公司股權被司法凍結;公司接到上交所轉發《廣東省深圳市中級人民法院協助執行通知書》獲悉，公司控股股東雲南興龍實業有限公司所持有本公司的股權被司法凍結。

據公告，因公司子公司深圳東方金钰網絡金融服務有限公司、興龍實業等主體與中睿泰信叁號投資合夥企業(有限合夥)(簡稱“中睿泰信”)的合同發生違約併産生了相應仲裁。因此，公司及子公司部分銀行賬戶、子公司深圳市東方金钰珠寶實業有限公司24%股權、雲南興龍珠寶有限公司100%被司法凍結;興龍實業持有公司股份31.42%被全部司法凍結，凍結起始日為2018 年5月16日，凍結期限三年。

公司錶示，公司已計劃將網絡金融的存量債權及其對應的擔保權利轉讓給中睿泰信，同時公司、網絡金融、興龍實業及趙寧等擬對中睿泰信承擔差額補足義務。

公司稱，本次控股股東股份被凍結不會對公司控製權産生實際影響。公司披露，5月16日，中睿泰信已與公司簽訂和解協議併就此事出具專項說明，認可和解事項。截止公告日，申請人中睿泰信已將解封申請書遞交深圳市中級人民法院，深圳市中級人民法院已受理該申請，預計將於近日完成公司股份、賬戶及子公司股權等解封手續。

來源：中國證券網

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