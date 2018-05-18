【異動股】食品板塊集體拉升 鹽津鋪子(002847-CN)再度漲停

繼昨日拉升暴漲之後，今日臨近午盤，食品板塊再度集體拉升。截至發稿，鹽津鋪子(002847-CN)再度漲停報37.75元，惠發股份(603536-CN)漲停報15.61元，海欣食品(002702)漲5.24%報5.62元，湖南鹽業(600929-CN)漲3.95%報20.8元，天潤乳業(600419-CN)、香飄飄(603711-CN)漲超2%，西王食品(000639-CN)、桂發祥(002820-CN)等個股均有拉升。

據中國醫藥報消息，今年3、4月份，各上市公司陸續發布了今年一季報。數據顯示，在消費回暖以及春節等節日效應的影響下，食品飲料企業業績實現了快速增長。整體來看，今年一季度，食品飲料板塊收入同比增長17.21%，實現淨利潤同比增長31.46%。不僅如此，食品飲料板塊還顯示出估值低、資産淨收益高的特點。

太平洋證券近日發布研報認為，食品飲料板塊在今年一季度保持了快速增長，為全年高增長奠定了基礎，食品飲料行業全年業績看好。

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