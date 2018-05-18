宏達電等待新機挹注營收活水 傳U12+價格較前代增加1成

宏達電 (2498-TW) 今年已連續 3 個月單月營收不到 30 億元，4 月更下探 13 年 7 個月新低，極待新機來注入營運活水，傳新旗艦 U12 + 將在 5 月 23 日亮相，近期規格也頻遭曝光，最新流傳的是將有透視藍新色，傳聞中的新機價格也約比前一代 U11 + 調高約 1 成。

宏達電年度旗艦機 HTC U12 + 將亮相，科技部落客 Evan Blass 在 Twitter 曝光 U12 + 規格及 3 種配色的渲染圖，沒有像蘋果 iPhoneX 的「瀏海」設計，邊框更窄，背面雙鏡頭橫向排列，指紋感測也放在背面。

顏色部分包括黑、紅色及透視藍，與 U11 + 的透視黑略有不同，前後都是雙鏡頭，主鏡頭包括 1200 萬標準鏡頭及 1600 萬畫素望遠鏡頭；前鏡頭則是雙 800 萬畫素；搭載 6 吋 18：9 螢幕；高通 Snapdragon845 處理器；記憶體為 6GB RAM 與 64 或 256GB 儲存空間。

其他規格還有電池容量 3500mAh；第二代 Edge Sense 側邊感測功能；人臉辨識設計；前後雙鏡頭都支援 AR 貼紙功；傳聞價格略高於 U11+，U12+ 64GB ROM 版本 23500 元，128GB ROM 版本 24900 元，較 U11 + 分別上漲 3600 元、3000 元，漲幅約 1 成。

宏達電新品發表會前，新機規格已曝光，相關傳聞一律未獲得官方的證實；另外，除了硬體規格之外，市場期待的還有第二代 Edge Sense 側邊感測功能，到底會端出什麼樣的新亮點。

宏達電 4 月合併營收 21 億元，月減 24.27%，年減 55.47%，不僅是今年低點，更寫下 2004 年 8 月以來 13 年 7 個月新低；新旗艦 U12 + 外傳將在 5 月 23 日發表，可望挹注第 2 季營收。