恒指半日升53點 三桶油耀眼 北水愛阿里健康(00241-HK)

恒指高開91點，收復31000關，其後走勢反覆，倒跌後再升，曾升96點，見31039點。恒指中午收報30995點，升53點，升0.17%，成交470億元。國指跑贏恒指，收報12322點，升43點，升0.36%。

騰訊控股(00700-HK)昨升幅收窄與對沖基金在香港及美國市場進行套戥交易有關。騰訊控股今早窄幅上落，中午收報412.6元，升0.6%。友邦(01299-HK)報71.35元，跌0.48%。港鐵(00066-HK)今日除淨，收44.95元，跌0.067%。

工行(01398-HK)、建行(00939-HK)、中行(03988-HK)、農行(01288-HK)昨日全線低開低走，早上只有工行微升，中午收市則只有中行微升。

倫敦布蘭特期油一度升至最高每桶80.5美元，是2014年11月以來首次，最終收報79.3元，升幅0.03%。中海油(00883-HK)報14.4元，升3%；中石油(00857-HK)收報6.49元，升6%；中石化(00386-HK)報8.18元，升近2%。

阿里健康(00241-HK)全年虧損收窄，昨日馬上獲北水流入「寵幸」，中午收6.07元，升8.4%。恒大健康(00708-HK)報4.5元，升5%。

華虹半導體(01347-HK)其中一名控股股東上海聯和，以每股17.4元出售2800萬股，相當於已發行股本2.69%，配售預期於5月23日完成。待交易完成後，上海聯和持有該公司52.48%。

上午低見17.66元，中午收18元，跌3.8%。

半新股新華教育(02779-HK)44.03元，升12.2%；澳洲成峰高教(01752-HK)曾挫9.8%，半日收0.64元，升5%。

內地中式火鍋連鎖店海底撈已向聯交所遞交上市申請，而海底撈料底供應商頤海國際(01579-HK)股價今早炒上，一度炒高近11%，中午收11.9元，升7.2%。

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