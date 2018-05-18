恒指走勢反覆 三桶油拉升

恒指昨日跌穿31000點，美股跌。不過，外電報道，中國向美國提出購買美國貨品與其他措施，以削減2000億美元貿易逆差的計劃。此消息被視為利好訊息，恒指開市前競價報高開91點，但走勢反覆，一度倒跌25點，現又持平，報30942點，國指報12271點，跌8點。
美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室，會見正在對美國進行訪問的習近平主席特使、國務院副總理劉鶴，雙方就中美經貿關係深入交換意見。路透引述美國官員稱，中國向美國提出購買美國貨品與其他措施，以削減2000億美元貿易逆差的計劃。消息人士指出，美國波音公司將是受惠者之一。
騰訊控股(00700-HK)昨升幅收窄與對沖基金在香港及美國市場進行套戥交易有關。騰訊控股ADR收報413.25元，較港收市升2.25元。該股今早報414元，升0.9%。
工行(01398-HK)、建行(00939-HK)、中行(03988-HK)、農行(01288-HK)昨日全線低開低走，暫只有工行微升。友邦(01299-HK)回升，報71.85元。港鐵(00066-HK)今日除淨，股價高開0.2%報45.1元。
倫敦布蘭特期油一度升至最高每桶80.5美元，是2014年11月以來首次，最終收報79.3元，升幅0.03%。中海油(00883-HK)ADR收報14.06元，升0.08元；中石油(00857-HK)ADR收報6.12元，無升跌；中石化(00386-HK)收報8.01元，跌0.01元。中海油升2.7%、中石油升逾3.5%，而中石化升1.6%。
港元匯價持續疲弱，再度觸發弱方兌換保證，金管局5月17日在紐約交易時段再度承接港元沽盤，買入19.63億港元，連續第3日入市，3日累計買入130.32億元。下星期一本港銀行體系結餘將會縮減至1154.71億元。
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