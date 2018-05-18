騰訊控股(00700-HK)ADR收報413.25元 匯控(00005-HK)俏港交所(00388-HK)跌

美股跌，港股ADR指數按比例計算收報30985點，升43點，升0.14%。
騰訊控股(00700-HK)季績後多間大行均維持騰訊「買入」評級，主要大行中以麥格理最樂觀，給予騰訊目標價560元；德銀亦上調騰訊目標價至512元，預期騰訊旗下業務的變現能力將持續改善。騰訊控股ADR升勢持續，收報413.25元，較港收市升2.25元。
大型藍籌普遍靠穩，匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.93元，較港收市升0.93元；港交所(00388-HK)ADR收報258.96元，跌0.04元；中人壽(02628-HK)ADR收報22.26元，跌0.14元。
原油期貨價格變動不大，油股窄幅波動。中海油(00883-HK)ADR收報14.06元，升0.08元；中石油(00857-HK)ADR收報6.12元，無升跌；中石化(00386-HK)收報8.01元，跌0.01元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報73.02元，跌0.33元；聯通(00762-HK)ADR收報11.18元，跌0.14元；中電信(00728-HK)ADR收報3.75元，升0.01元。
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