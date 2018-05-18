紐約匯市─歐元疲弱 債券殖利率守於高檔 美元指數接近2018年高點

美元指數週四進一步走高，接近 2018 年高點。由於歐洲政局壓力，歐元疲弱，政府債券殖利率仍接近七年高點，均有助支撑美元。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.1% 至 93.436，守於今年高點水準。自 4 月中以來，美元指數便持續走高。

歐元自盤中低點反彈，最近價位下跌至 1.1802 美元，週三尾盤報 1.1807。

英鎊則上漲至 1.3521 美元，週三尾盤報 1.3490。

美國在北美自由貿易協定 (NAFTA) 中的貿易夥伴國家貨幣週四疲弱。投資人仍等待重新協商的協定。美元上漲 0.1% 至 1.2801 加元，美元上漲 0.7% 至 19.6952 墨西哥披索。

債券殖利率上升及歐元疲弱，持續支撑美元。

美國債券殖利率週四走高，10 年期債券殖利率上升至 3.105%，創 2011 年 7 月以來高點。

歐元投資人持續注意義大利政局。週三，報導指出義大利即將組成聯合政府的兩個民粹黨可能積極改變與其他歐洲國家的關係。該消息使得義大利股市與債券下跌，歐元亦受到壓力，美元則走高。

其他政局方面，美國官員說，他們仍計畫與北韓領導人於 6 月 12 日在新加坡舉行高峰會議。

平壤週三發布聲明說，對焦點僅在無核化的高峰會議並無興趣。

分析師說，歐元突破 1.1800 美元，接近重要轉捩點。若本週結束，歐元低於 1.1850 美元，則美元漲勢不變。若低於 1.1775 美元，則對美元將更具信心。