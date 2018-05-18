【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

由於近期漲多的被動元件廠遭二利空打擊，注意個股及媒體報導供應鏈搶到日商料源問題，多檔個股遭砍跌停，連同矽晶圓、蘋概、食品、生技等類股皆遭提款，使得 17 日台股開高走低，收在當日最低點，五日均線宣告失守，終場加權指數收在 10833.81 點，下跌 63.76 點或 0.59%，成交額 1339.39 億元。 OTC 指數收在 151.93 點，下跌 0.73 點或 0.48%，成交額 473.95 億元。

雖然國際油價走高，推升塑化及油電股走強，而暑假將至，遊戲股亦受買盤加碼，可惜前期漲多類股，獲利了結賣壓強大，使得 17 日台股日線收黑，日量則連二日不及月均量，9 日 KD 值轉為死亡交叉，技術面出現轉弱訊號。籌碼方面，投信連五日賣超，外資由買轉賣，自營商 (自行買賣) 由賣轉買。僅管市場傳國內 NB 廠搶到被動元件料源，不過在晶片電阻需求仍大於供給下，被動元件漲價趨勢不變，類股在短暫整理後，可望續強。著眼於近日因北韓又開始有意見，美中貿易談判亦在進行中，連日本也有意對美出口商品開徵關稅，短線不確定性增多，使得籌碼面偏空，若盤中大型權值股急跌，宜適度避險；後續亦需留意美股及美十年期公債利率變化。

