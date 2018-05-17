【豐銀投顧】利多逃頂 利空打底！

◆盤勢分析

被動元件相關個股已經連續兩天轉弱，尤其是國巨、華新科以及禾伸堂這三檔過去是產業指標的個股，今天一開盤就躺平，帶動被動元件二線熱門股也跟著躺平，大毅、信昌電以及通路股的蜜望實、日電貿跟堡達都是躺平到最後，之所以會有這樣的現象產生原因就在於今天盤面上的一則和碩從村田製作所拿到被動元件料源的新聞，這則新聞似乎在宣示村田製作所可以視客戶端需求彈性供給料源，對於以價高者得的台廠合作模式來說是個重大的打擊！尤其是相關的通路個股更是影響最大，股價最後受惠，卻是第一個受害！

筆者過去對於被動元件個股股價上漲的看法就是反應資金價格的交易現象，並非反應真實的終端供需現狀，台股過去兩年本來就有一個特色：強者恆強！一切的股價都是價格交易現象並不是價值的投資行為，當集中在被動元件要開始撤出時，必定從產業下游且是股價最慢跟上漲勢的標的開始出走，可以從通路商個股籌碼中發現大戶在撤出；散戶在進場，而從指標股的三檔個股籌碼還沒有明顯的鬆動可以知道未來可能利用向下出貨的方式來出場，就像大立光腰斬後，外資仍保有至少賺一倍的成本優勢一樣，被動元件的主力成本優勢更強、空間更大！電子股此起彼落的「鬱金香現象」也形成輪跌的架構了！

其實在上漲的過程中，不需要任何利多，只要籌碼穩定、基本面展望好，股價就會向上反應，當然在過程中一定會有利多，只是當發現利多滿天飛，股價又漲不動甚至下跌時，就是開始要盤頭反轉的訊號了，利多是用來盤頭的，反之，利空是用來淬鍊底部的，今天的 GIS 被大摩看好點名，讀者們覺得這裡是底部嗎？還是只是半山腰？外資有這麼好心，出報告跟大家報利多，然後再幫散戶抬轎？是做功德嗎？其實只要冷靜下來就可分辨真正的行情在哪，金融股不就是最明顯的主流嗎？連富邦人壽都用金融股在存股耶！但提醒大家，不要追高金融，等量縮回測支撐再佈局就好，多頭趨勢上車機會多，只是要不要而已。

豐銀投顧證期雙照分析師 翁偉捷 提供