第一視頻(00082-HK)終止購OPCO

第一視頻(00082-HK)終止於年初公布斥資6.3億元向Rising Green收購 Easy Prime DevelopmentsLimited(易首發展有限公司)全部股權。Easy Prime持有瘋狂體育的全部已發行股本，而瘋狂體育則持有外商獨資企業的全部股權，而外商獨資企業則透過可變利益實體合約對OPCO(北京瘋狂體育產業管理有限公司)的財務及經營擁有實際控制權，並享有OPCO集團的經濟權益及利益。

OPCO集團主要於中國從事開發及運營網絡及╱或手機遊戲應用程式、直播平台及網絡移動互動遊戲應用程式、網絡資訊平台及體育類相關產品業務。信息網絡傳播視聽節目許可證對OPCO集團直播頻道業務的營運至關重要。

就此而言，於4月23日，OPCO與第一視頻通信傳媒訂立戰略合作協議，據此，OPCO與第一視頻通信傳媒將開展戰略合作並透過OPCO集團的應用程式運營直播頻道。OPCO集團將能夠遵守中國相關法律及法規並以上述合作形式開展直播頻道業務。董事會注意到，於3月，第一視頻通信傳媒已向廣電總局申請重續已於今年4月30日後到期的許可證。然而，直至本公佈日期，第一視頻通信傳媒未能獲廣電總局批准有關重續。儘管第一視頻通信傳媒及公司不斷努力與廣電總局的相關人員跟進，但廣電總局尚未作出任何確認，重續申請的審批狀況仍不確定。於此情況下，公司亦正向其中國法律顧問就OPCO集團可能非法營運的法律影響及╱或業務風險尋求意見。

經考慮第一視頻通信傳媒自廣電總局取得重續許可證存在不確定性及相關影響和風險；原告於傳票作出之指控，聲稱張博士及其聯繫人意圖透過進行協議項下之交易而尋求對公司的永久控制權或鞏固彼等對公司的控制權，而公司強烈否認該行為且謹此澄清有指控並無事實依據及其所載詳情乃為虛假、蓄意及具誤導成份；及為保障獨立股東及公司之整體最佳利益，公司已與賣方重新磋商並議決訂立一份契據以終止協議，自2018年5月17日起生效，協議之訂約方將不會就成本、損害、賠償或其他提出索償，惟任何先前違反協議者除外。

公司認為有關終止將不會對集團之財務狀況及營運構成任何重大不利影響。公司將密切監察許可證之審批狀況，並考慮於許可證問題解決時與賣方就收購OPCO集團重訂協議。公司將於適當時候就此作出進一步公佈。

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