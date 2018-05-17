中移動(00941-HK)尚冰：5G事項目前未受影響 鐵塔成立利弊間存

中移動(00941-HK)今日舉行股東大會，執行董事兼董事長尚冰於股東會上表示，，中移動維持了9年派息比率43%，於2016年因應通脹的變化，已提高派息率至45%。今年會在48%派息率的基礎上，力爭有所提升。尚冰指，中移動正努力開拓其他新業務，以好好發揮9億用戶的基礎。承認政府要求營運商提速降費，對公司業務層面確實有很壓力，但有信心今年收入和利潤可保持穩定增長。



對於中移動會否利用CDR回歸內地股市，執董兼首席執行官李躍指，部分中移動互聯絡業務被低估，不排除會把旗下的子公司回歸A股，但相信不會是香港的子公司。



● 中興制裁案有轉機 5G進程未受影響



關於中興制裁是否影響5G發展進程。尚冰表示，全球是開放市場，中移動與全球最大幾家供應商之間有著良好合作關系，目前新聞報道指出該事件有所轉機，希望可以獲得良好的解決。若有重大影響出現，則會立即向股東披露。目前5G事項正在正常運行之中，並未出現影響。同時，以有預備方案隨時應對，但鑒於該方案為公司機密文件，不宜公開細節。



● 鐵塔公司上市在即 能否獲利成為焦點



至於中移動持有鐵塔公司38%股權，其能否在鐵塔上市中獲利是股東關心的焦點，尚冰回應，由於鐵塔公司已正式向聯交所申請上市，因此不便說敏感話題.他同時表示，鐵塔兩年前成立後，三大營運商都共用同一個網絡，有利降低營運成本，但同時促進競爭對手的網絡能力，為集團帶來挑戰。



記者：孫鑫渺

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